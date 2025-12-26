사진=텐아시아DB
'아는 형님'이 한 주 쉬어간다. 해당 프로그램은 강호동이 메인 진행을 맡고 있으며, 현재 방송 중인 그의 유일한 고정 예능으로 알려져 있다.

JTBC는 26일 "12월 27일 밤 9시에 편성돼 있던 '아는 형님' 512회 본방송이 휴방된다"고 공지했다. 편성표에 따르면 같은 시간대에는 '아는 형님 2025 화제의 전학생'이 대체 편성된다.
사진=JTBC
JTBC는 "윤정수, 박하나, 남보라, 럭키가 출연하는 '아는 형님' 512회 본방송을 1월 3일 밤 9시에 방송할 예정"이라고 공식적으로 전했다. '아는 형님'은 2015년 12월 5일 첫 방송해 10주년을 맞이했다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

