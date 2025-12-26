사진=텐아시아DB

사진=JTBC

'아는 형님'이 한 주 쉬어간다. 해당 프로그램은 강호동이 메인 진행을 맡고 있으며, 현재 방송 중인 그의 유일한 고정 예능으로 알려져 있다.JTBC는 26일 "12월 27일 밤 9시에 편성돼 있던 '아는 형님' 512회 본방송이 휴방된다"고 공지했다. 편성표에 따르면 같은 시간대에는 '아는 형님 2025 화제의 전학생'이 대체 편성된다.JTBC는 "윤정수, 박하나, 남보라, 럭키가 출연하는 '아는 형님' 512회 본방송을 1월 3일 밤 9시에 방송할 예정"이라고 공식적으로 전했다. '아는 형님'은 2015년 12월 5일 첫 방송해 10주년을 맞이했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr