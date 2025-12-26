/ 사진=텐아시아 DB

방송인 이경규가 녹화 중 술을 찾는다.26일 방송되는 ‘THE 맛있는 녀석들’(이하 ‘THE 맛녀석’)에서는 10주년을 맞아 준비된 ‘먹방 총회’ 특집으로, 예능 대부 이경규와 함께해 다양한 회를 맛 보는 고품격 먹방이 그려질 예정이다.이날 ‘레전드 숙성회 코스’에서는 30년 경력의 베테랑 셰프마저 놀라게 한 초희귀 어종이 등장해 현장을 술렁이게 만든다. 해당 생선은 길이 약 2m 35cm로, 방송인 서장훈을 뛰어넘는 압도적인 크기를 자랑한다. 이전에 국내에서 어획 사실만으로 뉴스가 될 만큼 희귀한 어종으로, 1980년대 이후 40년 만에 처음 잡힌 크기를 가진 전설의 물고기다. 이경규를 비롯한 ‘THE 맛녀석’ 멤버 전원이 10주년 기념 ‘먹방 총회’에서 처음 접한다는 점에서, 그 정체에 대한 궁금증을 더욱 증폭시킨다.이경규는 해당 숙성 회를 맛본 뒤 “돼지 수육 같다”라며 부드러운 식감에 감탄을 드러냈고, ‘THE 맛녀석’ 멤버들도 하나둘 회를 음미하며 “이거 너무 맛있는데?”라고 극찬을 쏟아내 시청자들의 침샘을 자극한다.한편, 이날 방송에서는 제철 가숭어와 돌돔을 시작으로 자연산 활어회 코스부터 예능 대부 이경규마저 춤추게 하는 레전드 숙성 회 코스까지, 다채로운 횟감의 향연이 펼쳐진다. 이경규는 급기야 “나 소주 하나 주라”라며 술을 찾는 모습으로 웃음을 더했다는 후문이다.‘THE 맛녀석’ 10주년 기념 ‘먹방 총회’ 특집은 26일 금요일 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr