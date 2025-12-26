오은영/ 사진=텐아시아 DB

사진=채널A '금쪽같은 내새끼'

'요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼' 연말 특집 3편에서는 '배우 이상인과 3형제는 달라졌을까?'라는 이야기가 공개된다.26일 방송되는 채널A '금쪽같은 내 새끼'에는 7개월 만에 다시 만난 이상인 가족의 근황이 담긴다. 겨울을 맞아 삼 형제가 생애 첫 김치 담그기에 도전할 예정이라는데. 가족들 주변에 절인 배추와 무, 각종 양념이 가득 쌓여 있고, 이어 부모님을 도와 씩씩하게 김장을 마무리하는 삼 형제의 모습이 보여 흐뭇함을 자아낸다. 특히 매운 김치도 거침없이 맛보는 만 4세 셋째의 '김치 먹방'에 모두가 깜짝 놀란다.김장을 마친 저녁, 김장 날엔 꼭 빠지지 않는 수육이 식탁에 오르며 가족의 식사가 이어진다. 직접 담근 김치와 함께 화기애애한 식사를 즐기던 중, 동생들과 달리 김치에 손을 대지 않는 첫째의 모습이 눈에 띈다. 이를 지켜보던 이상인은 첫째에게 단호하게 한마디를 건네고, 식탁 위는 일순간 긴장감이 흐른다. 과연 즐거운 김장 날 이상인과 첫째 아들 사이에 무슨 일이 생긴 것일지 이목이 집중된다.한편, 오 박사에게 자폐 스펙트럼을 진단받았던 첫째의 현재 학교생활 모습도 전해진다. 당시 방송에서 오은영 박사는 첫째의 행동을 유심히 관찰하던 중 녹화를 중단하는 이례적인 결정을 내려 모두를 놀라게 했다. 이후 긴급 상담을 통해 첫째에게 자폐 스펙트럼 진단을 내렸다. 진단 이후 첫째는 7개월 만에 눈에 띄게 의젓한 모습을 보였다고 해 기대를 모은다.연말특집으로 꾸며지는 이들의 이야기는 이날 오후 8시 10분 채널A에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr