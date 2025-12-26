'55세 자연임신' 최성국, 마냥 웃지 못했다…"♥24세 연하 아내에 미안, 나이 들어 부담" ('사랑꾼')

사진=텐아시아DB

TV CHOSUN 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서 55세 자연임신에 성공한 최성국의 둘째 아이 '함박이' 탄생 순간이 공개된다.오는 29일 방송되는 '조선의 사랑꾼'의 선공개 영상에선 '24세 연하' 아내와 최성국이 산부인과에서 포착됐다. 스튜디오에서 VCR을 지켜보던 최성국은 "당사자는 저렇게 의연하다"면서 침착하게 접수 중인 아내와 달리 긴장했던 자신을 떠올리며 감회에 젖었다. 무려 55세의 나이로 두 번째 자연임신에 성공한 최성국은 2023년 장남인 최시윤(태명 추석이)을 얻었고, 올해 둘째 딸 '함박이'의 임신 소식까지 알리며 화제에 올랐다. 최성국은 "산부인과에 오면, 남자도 드물지만 나보다 나이 많은 사람도 못 봤다"면서 쑥스러워했다.2023년 첫 아들이 태어나면서 조혈모세포와 줄기세포가 풍부해 다양한 난치병 치료에 사용될 수 있는 '제대혈'을 40년간 냉동 보관한 최성국은 "추석이에게 내가 남겨줄 수 있는 건 다 해주고 싶다. 40년 후에 내가 어떻게 될지 모르니까"라면서 의지를 다졌다. 그 당시 최성국은 "(아내가 듣더니) 몰래 계속 울더라. 오빠 없으면 안 된다고 그러면서"라고 안타까운 사연을 토로했었다.스튜디오에서 그는 "내가 조금 더 어렸을 때 아내를 만났더라면 좋았을 텐데. 내가 나이 들어가는 것에 대한 부담도 솔직히 없지 않아 있다"고 늦깎이 아빠의 속마음을 털어놓았다.최성국은 출산 중인 아내를 초조하게 밖에서 기다리다 결국 눈시울을 붉혔다. 둘째 출산 중 최성국이 흘린 눈물의 의미는 본 방송에서 공개된다.'늦깎이 아빠' 최성국에게 찾아온 두 번째 선물 '함박이'의 눈물과 감동의 탄생기는 이날 오후 10시 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr