'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 폭넓은 음악 스펙트럼과 뛰어난 무대 역량을 뽐내며 연말 '가요대전'을 접수했다.
&TEAM은 지난 25일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 개최된 SBS '2025 가요대전 with 빗썸'(이하 '가요대전')에 출연해 한국 미니 1집 수록곡 'MISMATCH' 무대를 선보였다.
'MISMATCH'는 서로 다른 성향이 만들어내는 특별한 시너지를 노래한 1990년대 R&B 스타일의 곡. Y2K 감성이 물씬 풍기는 비트와 부드러운 팝 사운드를 바탕으로, 곡이 전하고자 하는 감정선을 담백하게 풀어내 앨범 타이틀곡 못지않은 사랑을 받았다. 이날 &TEAM은 순백의 의상을 입고 등장해 원곡과는 또 다른 경쾌하고 발랄한 에너지를 뿜어냈다. 'MISMATCH'를 홀리데이 분위기에 어울리는 버전으로 편곡하고, 포근한 감성을 더한 이들의 부드러운 보컬과 섬세한 표현력이 음악팬들의 마음을 설레게 했다.
&TEAM은 지난 2023년 '가요대전'에 첫 출연한 바 있다. 당시 이들은 미니 2집 'First Howling : WE'의 타이틀곡 'FIREWORK'로 역동적인 칼군무를 선보인 데 이어 S.E.S.의 'I'm Your Girl'을 재해석해 호응을 얻었다. 또한 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 라이즈(RIIZE) 등과 슈퍼주니어의 'Miracle'을 열창해 깊은 인상을 남겼다.
지난 10월 한국 미니 1집을 통해 K-팝 본진에 성공적으로 안착한 &TEAM은 올 한 해를 뜨겁게 달군 K-팝 아티스트들과 또 한 번 '가요대전' 무대에 올라 한층 성장한 실력과 9인 9색 매력을 입증했다. 특히 &TEAM의 여유로운 무대 매너와 라이브 실력이 돋보여 정상급 아티스트로서 면모를 보여줬다는 평이 나온다. 무대에 앞서 진행된 레드카펫에서도 &TEAM은 한국어, 일본어, 영어, 중국어 등 4개 언어로 출연 소감과 각오를 전하며 전 세계 팬들과 소통했다. &TEAM은 "한국 데뷔 이후 '가요대전' 무대에 다시 서게 돼 영광"이라며 "색다른 무대를 준비한 만큼 즐겁게 감상해 달라"는 메시지와 함께 모두에게 뜻깊은 하루가 되길 바란다는 마음을 전했다.
한편 &TEAM은 '뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 in Japan', '제67회 빛난다! 일본 레코드 대상', '홍백가합전' 등 한·일 주요 연말 음악 프로그램과 페스티벌 무대에 연이어 오를 예정이다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
