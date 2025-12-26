앤팀/ 사진 제공=YX 레이블즈

'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 폭넓은 음악 스펙트럼과 뛰어난 무대 역량을 뽐내며 연말 '가요대전'을 접수했다.&TEAM은 지난 25일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 개최된 SBS '2025 가요대전 with 빗썸'(이하 '가요대전')에 출연해 한국 미니 1집 수록곡 'MISMATCH' 무대를 선보였다.'MISMATCH'는 서로 다른 성향이 만들어내는 특별한 시너지를 노래한 1990년대 R&B 스타일의 곡. Y2K 감성이 물씬 풍기는 비트와 부드러운 팝 사운드를 바탕으로, 곡이 전하고자 하는 감정선을 담백하게 풀어내 앨범 타이틀곡 못지않은 사랑을 받았다.이날 &TEAM은 순백의 의상을 입고 등장해 원곡과는 또 다른 경쾌하고 발랄한 에너지를 뿜어냈다. 'MISMATCH'를 홀리데이 분위기에 어울리는 버전으로 편곡하고, 포근한 감성을 더한 이들의 부드러운 보컬과 섬세한 표현력이 음악팬들의 마음을 설레게 했다.&TEAM은 지난 2023년 '가요대전'에 첫 출연한 바 있다. 당시 이들은 미니 2집 'First Howling : WE'의 타이틀곡 'FIREWORK'로 역동적인 칼군무를 선보인 데 이어 S.E.S.의 'I'm Your Girl'을 재해석해 호응을 얻었다. 또한 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 라이즈(RIIZE) 등과 슈퍼주니어의 'Miracle'을 열창해 깊은 인상을 남겼다.지난 10월 한국 미니 1집을 통해 K-팝 본진에 성공적으로 안착한 &TEAM은 올 한 해를 뜨겁게 달군 K-팝 아티스트들과 또 한 번 '가요대전' 무대에 올라 한층 성장한 실력과 9인 9색 매력을 입증했다. 특히 &TEAM의 여유로운 무대 매너와 라이브 실력이 돋보여 정상급 아티스트로서 면모를 보여줬다는 평이 나온다.무대에 앞서 진행된 레드카펫에서도 &TEAM은 한국어, 일본어, 영어, 중국어 등 4개 언어로 출연 소감과 각오를 전하며 전 세계 팬들과 소통했다. &TEAM은 "한국 데뷔 이후 '가요대전' 무대에 다시 서게 돼 영광"이라며 "색다른 무대를 준비한 만큼 즐겁게 감상해 달라"는 메시지와 함께 모두에게 뜻깊은 하루가 되길 바란다는 마음을 전했다.한편 &TEAM은 '뮤직뱅크 글로벌 페스티벌 in Japan', '제67회 빛난다! 일본 레코드 대상', '홍백가합전' 등 한·일 주요 연말 음악 프로그램과 페스티벌 무대에 연이어 오를 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr