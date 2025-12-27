박서진/사진=텐아시아 DB

사진 = KBS 2TV '살림남' 제공

박서진과 아버지 사이에 갈등의 골이 깊어진다.27일 방송되는 KBS 2TV 살림하는 남자들 시즌2(이하 '살림남')에서는 뱃일을 둘러싸고 팽팽하게 맞서는 박서진 부자의 긴장감 넘치는 하루가 그려진다.이날 박서진은 동생 효정과 함께 삼천포를 찾는다. 남매의 갑작스러운 방문 소식에 아버지는 집에 들여놓은 대량의 통발 줄을 급히 숨기려 한다. 최근 건강 악화를 이유로 박서진이 뱃일을 강하게 반대하고 있기 때문. 아버지는 결국 통발 줄을 들키고 말지만, 격하게 반응할 것이라는 가족들의 예상과 달리 박서진은 별다른 반응을 보이지 않으며, 집안에는 묘한 긴장감이 감돈다.이후 아버지는 홀로 바다로 향했다가 자신의 배가 감쪽같이 사라졌다는 사실을 알게 되며 혼란에 빠진다. 해당 배는 그간 다른 사람의 배를 빌려 힘들게 뱃일을 해온 아버지를 위해 박서진이 직접 마련해 준 배로, 아버지가 생애 처음으로 온전히 소유하게 된 '자신의 배'였다. 배의 흔적조차 보이지 않자 아버지는 삼천포 일대를 헤매며 불안에 휩싸이고 "치매가 온 사람처럼 혼란스러웠다"고 당시의 충격을 털어놓는다.한참을 집에 돌아오지 않는 아버지를 찾아 나선 박서진은 결국 사라진 배의 행방에 대한 충격적인 진실을 고백한다. 아버지 몰래, 뱃일을 막기 위해 배를 팔아버렸다는 것. 예상치 못한 고백에 아버지의 분노와 상실감이 폭발하며, 박서진과 아버지의 갈등은 결국 최고조에 이른다.배를 둘러싼 부자의 갈등은 어떤 결말을 맞게 될지, 그 결과는 27일 오후 9시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr