사진=윈터 SNS

그룹 방탄소년단 멤버 정국과 열애설에 휩싸인 그룹 에스파 멤버 윈터가 팬들에 인사를 건넸다.윈터는 지난 25일 자신의 인스타그램에 "메리크리스마스🎄💚"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 윈터가 성탄절에도 불구하고 무대를 준비하고 있는 모습. 특히 윈터는 모든 사진에서 웃음기가 없었으며, 케이크도 눈·코·입이 뒤집어진 모양으로 공유해 눈길을 끌었다.앞서 지난 5일 온라인 커뮤니티를 중심으로 정국과 윈터의 열애 의혹이 확산됐다. 누리꾼들은 두 사람의 열애 정황으로 타투와 콘서트 참석 그리고 SNS 아이디 등을 증거로 내놨다.실제로 정국과 윈터는 각자 팔에 강아지 세 마리의 얼굴이 그려진 타투를 새겼다. 두 사람의 타투가 비슷한 모양새라는 점에서 커플 문신이 아니냐는 의혹이 제기됐다. 평소 걸그룹 공연장에 잘 나타나지 않는 정국이 군 복무 중 에스파 콘서트에 참석한 점도 눈길을 끌었다.또 일부 누리꾼들은 정국의 인스타그램 'mnijungkook'을 언급하며 'n'과 'i'의 위치를 바꾸면 '민정국'이 된다고 주장했다. 정국은 앞서 'my name is jungkook'의 줄임말이라고 밝혔다.한편 두 사람의 열애설과 관련해 양측 소속사인 하이브와 SM은 어떠한 입장도 내놓지 않았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr