BTS 정국과 열애설이 불거진 에스파 윈터가 크리스마스 인사를 전했다.

25일 윈터는 같은 그룹 멤버 카리나와 함께 “뷰티풀 크리스마스”라는 글과 함께 릴스를 올렸다. 공개된 영상 속 두 사람은 함께 춤을 추며 크리스마스를 보내고 있다.
윈터, BTS 정국과 열애설 터졌는데…‘뷰티풀 크리스마스’ 집에
열애설이 본격적으로 확산하기 시작한 건 지난 5일이다. 팬들은 두 사람의 열애 정황에 힘을 싣는 여러 증거를 공개했다. 그중 가장 대표적인 것은 타투다. 정국과 윈터는 각자 팔에 강아지 세 마리의 얼굴이 그려진 타투를 새겼다. 두 사람의 타투가 비슷한 모양새라는 점에서 커플 문신이 아니냐는 의혹이 나왔다. 두 사람의 열애설과 관련해 양측 소속사인 하이브와 SM은 입장을 밝히지 않고 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

