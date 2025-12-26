사진=혜리 SNS

가수 겸 배우 혜리가 그룹 아이들 멤버 미연과 크리스마스 데이트를 인증했다.미연은 지난 25일 자신의 인스타그램에 "언니랑 3년째 크리스마스 데이뚜…👩‍❤️‍💋‍👩💕"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 미연이 혜리와 함께 성탄절을 즐기고 있는 모습. 특히 무려 3년 째 함께 보내고 있다고 언급해 눈길을 끌었다.앞서 지난 7월 혜리는 댄서 우태와 열애설에 휩싸였다. 당시 한 매체는 두 사람이 1년 넘게 교제 중이라고 보도했다.두 사람은 지난해 8월 개봉한 영화 '빅토리’를 통해 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 혜리가 '빅토리'에서 초짜 치어리딩 동아리 리더 역을 맡았는데, 우태기 해당 작품의 안무 선생으로 활동하며 두 사람이 가까워지게 됐다는 것.열애설이 불거지자 같은날 혜리의 소속사 써브라임 측은 혜리와 우태의 열애설과 관련해 "배우의 사생활이라 확인이 어려운 점 양해 부탁드린다"고 공식 입장을 전했다.한편 1991년생으로 혜리보다 3살 많은 우태는 2022년 Mnet 서바이벌 프로그램 '스트릿 맨 파이터'를 통해 대중에 얼굴을 알렸다. 당시 그는 프로젝트 크루 엠비셔스(Mbitious) 소속으로 활동했으며, 부리더로서 부드러운 리더십과 뛰어난 실력을 보여줬다.우태는 현재 THE L1VE LABEL 소속으로 알려졌으며, 댄서, 안무가, 교수 등 여러 방면에서 활동을 이어가고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr