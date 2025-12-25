이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

배우 지예은이 한 해를 돌아보며 힘들었던 심경을 밝혔다.25일 송지효 채널에는 "크리스마스 파티 (ft. 김종국, 양세찬, 지예은)"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 송지효는 "올해 자기 자신에게 칭찬하고 싶은 점 얘기해보자"고 제안했고, 서로 이야기를 나누던 중 김종국은 "예은이는 올해 워낙 잘 됐다, 일도"고 말했다. 이에 지예은은 "올해 잘 됐다가... 욕도 먹었다"며 말을 잇지 못했다.이에 김종국은 "연예인 생활을 하다 보면 그런 거는 안고 가야 한다. 사람이 그렇다. 나한테 아무런 해가 되는 행동을 하지 않았는데도 그냥 미운 사람이 있다. 너무 신경 쓰지마"고 위로했다. 송지효도 "예은이가 외부적인 반응에 대해서 무뎌졌으면 좋겠다"며 세심한 조언을 건넸다.앞서 지예은은 지난 7월 방송 태도 논란에 휩싸인 바 있다. 바로 SBS '런닝맨' 출연 당시 멤버들을 자신의 집으로 초대하는 집들이 콘셉트 방송에서 손님을 맞이하는 태도 때문이었던 것.이후 그는 지난 8월 갑상선 질환을 이유로 모든 활동을 중단했었지만 약 3주간 휴식기를 취하고 SBS '런닝맨'에 복귀한 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr