'49kg' 소유, 발리서 최저 몸무게 충격…"왜 빠졌는지 모르겠다"

가수 소유가 발리에서 예상치 못한 체중 변화로 스스로도 놀란 근황을 전했다.25일 소유의 채널 '소유기'에는 발리 한 달 살이 일상을 담은 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 소유는 체중계를 확인한 뒤 "발리에 와서 제일 낮은 몸무게"며 놀란 반응을 보였다. 체중계를 통해 공개한 몸무게 수치는 49.1kg. 그는 "억지로 살을 빼고 있는 건 전혀 아닌데 왜 이렇게 빠졌는지 모르겠다"고 솔직한 심경을 털어놨다.특히 소유는 몸에 딱 달라붙는 운동복을 입고도 군살 하나 없는 몸매로 시선을 사로잡았다. 그는 "어제도 타코도 먹고 많이 먹었다"며 "다이어트를 하고 있지 않다. 오히려 지금 살을 찌우고 있다"고 덧붙였다.하지만 소유는 발리에서 요가와 헬스를 반복하는 루틴을 소화했다. 소유는 "발리에 운동하러 온 거냐고요? 운동 무한 루프다"며 하루를 운동으로 꽉 채운 일상을 보내 놀라움을 안겼다.또한 식사는 아메리카노, 볶음밥, 야채볶음 등 단백질 위주로 하고, 요가를 통해 붓기도 뺐다. 결국 또 운동을 했다며 소유는 "아까 저녁 먹고 운동을 했다. 아무래도 운동에 중독된 것 같다. 그래서 살이 빠지는 것 같다"고 밝혔다.이어 "현재 목표는 체중 감량이 아니라 근육을 키우는 것"며 한국으로 돌아가기 전까지 건강 관리에 집중하겠다는 계획을 전했다.한편 소유는 자신의 유튜브 채널을 통해 일상, 여행 브이로그, 다이어트 영상 등으로 팬들과 꾸준히 소통 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr