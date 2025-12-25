사진=이상화 SNS

전 스피드 스케이트 선수 이상화가 근황을 전했다.이상화는 25일 자신의 인스타그램에 "멜히멜히 크리스마스🎄🎁🎅🏼✨💚"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이상화가 남편 강남과 함께 연말 분위기를 즐기고 있는 모습. 특히 이상화의 "따뜻하고 행복 가득한 연말 보내자!"라는 말에도 옆에 있는 강남은 힘이 전혀 없는 표정을 보여 웃음을 자아냈다.한편 이상화는 2019년 가수 강남과 결혼했다. 슬하에 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr