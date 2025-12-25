사진=효민 SNS

사진=효민 SNS

그룹 티아라 멤버 효민이 성탄절 당일 평화로운 근황을 분위기를 전했다.효민은 25일 자신의 인스타그램 스토리에 "메리 크리스마스"라는 짧은 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 효민이 라면을 끓여 먹은 모습. 특히 효민은 자신의 그릇만 카메라에 담아 혼밥을 인증하는 듯한 태도를 보였다.한편 1989년생인 효민은 2009년 티아라 멤버로 데뷔했다. 티아라는 '거짓말', '보핍보핍'(Bo Peep Bo Peep), '롤리폴리'(Roly-Poly), '러비더비'(Lovey-Dovey), '너 때문에 미쳐' 등 수많은 히트곡을 내고 활동했다. 효민은 현재 소속사 없이 개별 주류와 렌즈 사업 등으로 활동하고 있다.효민은 지난 4월 서울 신라호텔에서 비연예인 금융맨과 백년가약을 맺었다. 효민의 남편은 베인캐피탈 서울 사무소의 김현승 전무로 알려졌다. 1979년생인 김 전무는 효민과 위로 10살 차이가 난다.김 전무는 서울대학교 산업공학과를 졸업한 수재로 알려졌으며, 2018년부터 베인캐피탈에 합류한 것으로 전해졌다. 베인캐피탈은 최근 국내 M&A 시장에서 활발한 움직임을 보이며 주목받는 글로벌 PEF(사모펀드) 중 하나로 꼽힌다. 그는 베인캐피탈 서울 사무소에서도 주요 딜과 포트폴리오 관리를 맡고 있는 핵심 인력이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr