사진=인스타그램 갈무리

지난 21일 비공개로 백년가약을 맺은 미르(34·본명 방철용)의 결혼식 영상이 거듭 유출되고 있다. 이에 하객으로 참석하지 않은 듯한 일부 누리꾼들이 삭제 요구를 하기에 나섰다.25일 한 인스타그램 이용자는 "🤍🎂미르방 결혼식🎂🤍"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 미르가 신부의 손을 잡고 버진로드를 걷고 있는 모습. 비연예인 신부의 얼굴은 모자이크 처리 없이 노출됐으며, 영상을 올린 이용자는 신부에 대해 "귀여운 외모에 누구보다 좋은성격을 가진 분"이라고 설명했다.미르의 결혼식 유출은 가수 김장훈을 시작으로 일반 하객들로부터 나흘 째 지속되고 있다. 앞서 지난 23일에도 한 SNS 이용자로부터 초고층 천장을 자랑하는 결혼식 내부와 신부의 이름이 그대로 오픈됐다. 이때문에 사회는 개그맨 김준현과 축가를 가수 허각이 맡았다는 사실도 알려졌다.앞서 지난 21일 미르의 결혼식이 비공개로 진행됐다. 이를 고려해 친누나이자 배우 고은아도 자신의 SNS에 동생 미르의 결혼식과 관련해 어떠한 발언이나 공유도 하지 않았다.그러나 같은날 가수 김장훈이 미르의 결혼식 영상과 신부의 얼굴을 모자이크 처리 없이 그대로 SNS에 오픈했다. 일부 누리꾼들이 "결혼식 비공개인데 모자이크 안 하셔도 되나?", "가족들도 얼굴은 일부러 안 올리는 거 같았는데"라고 지적하자 김장훈은 게시물을 삭제한 후 사과의 글을 올렸다.한편 미르는 경기도 성남의 한 장소에서 1살 연상의 연인과 결혼식을 올렸다. 미르 측은 "두 사람은 신뢰를 바탕으로 한 교제 끝에 부부의 연을 맺게 됐다"며 결혼 소식을 전했다. 이번 결혼으로 미르는 엠블랙 멤버 중 지오, 천둥에 이어 세 번째로 유부남 대열에 합류하게 됐다.미르는 2009년 5인조 그룹 엠블랙으로 데뷔해 '오예(Oh Yeah)', '와이(Y)', '모나리자', 등 다수의 히트곡을 발표하며 큰 사랑을 받았다. 이후 2019년부터는 유튜버로 활동 영역을 넓혔으며, 현재는 채널 '방가네'를 통해 가족들과의 일상을 다루고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr