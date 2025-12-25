사진=고(故) 김영대 SNS

음악평론가 김영대가 별세했다. 향년 48세.25일 김영대의 인스타그램에는 고인의 부고를 알리는 게시물이 게재됐다.고인은 불과 하루 전인 24일까지만 해도 SNS로 누리꾼들과 소통했다. 그는 자신이 직접 쓴 책이 유명 서점의 선택을 받았다는 기쁜 소식을 전했다. 또 최근 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 사전 녹음에도 참여했다. 해당 방송은 비보가 전해진 이날 공개됐다.1977년생인 김영대 평론가는 연세대 경영학과를 졸업하고 미국 워싱턴대에서 음악인류학 박사학위를 수료했다. 한국 뿐만 아니라 해외에서도 K팝과 한류 산업에 대한 분석을 전하며 활약했다.2020년부터 빌보드 뮤직 어워드, 아메리칸 뮤직 어워드 등의 중계를 진행했고 2023년부터 그래미 어워드 한국 중계 패널로 참여했다. MAMA 어워즈 심사위원과 한국대중음악상 선정위원 등으로도 활동했으며 '차이나는 K-클라스', '벌거벗은 세계사' 등에 출연해 음악사에 대한 이야기를 풀어냈다.고인의 빈소는 중앙대병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 27일 오전 11시다. 장지는 서울추모공원이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr