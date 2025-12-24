/ 사진=텐아시아 DB

방송인 박명수가 청취자의 사연에 소신 발언 했다.24일 방송된 KBS 쿨 FM '박명수의 라디오쇼'에서 '명수초이스' 코너가 진행됐다.이날 한 청취자는 "전세가 만기다. 집주인이 월세로 바꾸자고 한다. 이사를 갈까요 월세로 바꿀까요"라고 사연을 남겼다.이를 들은 박명수는 "요즘 이거 문제다. 월세가 올랐다. 외국식으로 바뀌는 것"이라며 "외국은 전세가 없더라"고 말했다.이어 박명수는 "이렇게만 물어봐서는 잘 모르겠다"며 "금전적 여유가 있는지 모르겠다. 전세로 간다면 좀 더 좋은 곳으로 갈 건지를 모르겠다"고 고민했다. 그러면서도 박명수는 "아직은 월세 부담이 크지 않나. 전셋집을 구할 수 있다면 전세로 가는 게 좋은 것 같다. 월세는 비용처리가 될 수 있고 잘 따져봐야 하지만 아직까지 월세는 부담이 될 것"이라고 답했다.그러면서 박명수는 "회사에서 쓸데없는 선물 주고받기를 했다. 근데 진짜 쓸데없는 선물을 받았다. 2019년 달력을 어디에 쓰냐"는 사연에 "쓸 데가 있어야 선물이라고 할 수 있다"고 단호한 모습을 보였다. 이어 그는 "선물은 받는 사람의 필요와 취향을 파악해서 주는 게 중요하다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr