배우 신시아 / 사진제공=바이포엠스튜디오

올 한 해 드라마 1편과 영화 2편으로 대중을 만났던 신시아가 한 해를 돌아보며 감사의 마음을 표했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사')의 주인공 신시아를 만났다.24일 개봉한 '오세이사'는 매일 하루의 기억을 잃는 서윤(신시아 분)과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원(추영우 분)이 서로를 지키며 기억해가는 청춘 멜로. 전 세계에서 130만부 이상 판매된 이치조 미사키의 베스트셀러 소설을 영화화한 작품이다. 일본판 영화도 있는데, 국내 개봉 당시 121만명을 동원, 일본 영화 흥행 1위 '러브레터'의 기록을 20여년 만에 갈아치웠다. 신시아는 이번 영화에서 사고로 인해 선행성 기억상실증을 앓고 있는 여고생 서윤 역을 맡았다.첫사랑 소재와 첫사랑 캐릭터는 이미 수많은 작품에서 수없이 다뤄진 소재와 인물. 자신만의 첫사랑 캐릭터를 어떻게 그려갔냐는 물음에 신시아는 "학생 때 영화 같은 첫사랑의 기억은 없다. 싱그럽고 설레는 이미지로 그려가려고 했다"고 답했다. 이어 "서윤이의 섬세한 감정선에 집중하려고 했다. 서윤이는 감정 표현이 크지 않고 잔잔한 인물이다. 하지만 그 안에 슬픔도 있고 아픔도 있고 밝은 부분도 있다. 서윤이는 단단한 아이다. 어떻게 하면 디테일하게 잘 보여줄 수 있을지 생각했다"고 말했다. 자신의 첫사랑은 어땠냐는 물음에는 "제 첫사랑은 학교 선생님이었다. 애들이 다 좋아하는 인기 많은 쌤이었다"며 웃었다.신시아는 올해 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'부터 영화 '파과', 그리고 이번 영화까지 세 편의 작품을 선보였다. 올 한 해를 돌아보면 어떠냐는 물음에 "일을 쉬는 동안 일하고 싶다는 생각을 많이 했다. '나도 바쁘게 일할 수 있을까' 스스로 많이 물어보기도 했다. 거기에 확신이 없기도 했다. 그런데 올해 이렇게 처음으로 대중을 많이 만날 수 있게 돼서 감사하다. 더 좋은 작품을 더 열심히 해야 겠다는 책임감도 든다"라고 답했다. 내년 계획에 대해서는 "새로운 기회가 왔을 때 기회를 놓치지 않기 위해 체력을 기르는 게 목표다. 또 주변 사람들을 잘 돌보고 챙기면서 한 해를 보내고 싶다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr