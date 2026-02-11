[사진 제공 = NEW]

[사진 제공 = NEW]

배우 박명신이 영화 '휴민트(HUMINT)'에 캐스팅됐다.박명신은 영화 '휴민트'에서 북한 식당 지배인 역으로 등장한다.'휴민트'에서 박명신은 채선화(신세경 분)가 근무하는 북한 식당의 지배인으로 분한다. '모가디슈'에 이어 다시 한번 류승완 감독의 작품에 출연하는 박명신이 어떤 연기를 펼칠지 뜨거운 관심이 집중되고 있다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 첩보 액션물이다.공개된 스틸컷 속 박명신은 주먹을 꽉 쥐고 서 있는 모습으로 단번엔 눈길을 붙잡았다. 블랙 슈트를 입고 단상에 오른 결연한 표정은 작품에 몰입감을 배가시킨다.박명신은 다수의 연극 무대를 비롯해 드라마 '착한 사나이', '그녀의 사생활', '보좌관', '굿파트너', '불가살', '법쩐', 영화 '사도', '부산행', '모가디슈', '시' 등 다양한 작품에서 활약하며 연기 내공을 탄탄하게 다져왔다.영화 '휴민트'는 11일 전국 극장에서 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr