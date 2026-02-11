사진=텐아시아DB

배우 정은우(본명 정동진)가 세상을 떠났다. 향년 40세.11일 업계 관계자에 따르면 정은우는 이날 사망했다.고인은 2006년 KBS2 청춘 드라마 '반올림3'으로 데뷔했다. 이후 ‘태양의 신부’, ‘다섯 손가락’, ‘잘 키운 딸 하나’, ‘낯선 사람’, ‘돌아온 황금복’, ‘하나뿐인 내편’ 등 에 출연했다. 마지막 작품은 2021년 영화 ‘메모리: 조작살인’이다.고인의 빈소는 경기 김포시에 위치한 뉴고려병원장례식장 특2호실에 마련됐다. 발인은 오는 13일 12시, 장지는 벽제 승화원이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr