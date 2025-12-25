사진=텐아시아DB

신시아가 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사')의 상대역 추영우와 편했다고 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '오세이사' 주인공 신시아를 만났다.24일 개봉한 '오세이사'는 매일 하루의 기억을 잃는 서윤(신시아 분)과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원(추영우 분)이 서로를 지키며 기억해가는 청춘 멜로. 전 세계에서 130만부 이상 판매된 이치조 미사키의 베스트셀러 소설을 영화화한 작품이다. 일본판 영화도 있는데, 국내 개봉 당시 121만명을 동원, 일본 영화 흥행 1위 '러브레터'의 기록을 20여년 만에 갈아치웠다. 신시아는 이번 영화에서 사고로 인해 선행성 기억상실증을 앓고 있는 여고생 서윤 역을 맡았다.신시아는 추영우에 대해 "영우 배우가 연기적으로 보여준 부분들이 많다. 저보다 작품도 많이 했잖나. 작품을 하면서 내가 자극도 받고 서로 좋은 시너지를 낼 수 있을 거라 생각했다"고 말했다. 이어 "실제 촬영하면서 현장에서 서로 아이디어를 내면서 만들어간 장면들이 많다. 안정적으로 서로의 액션-리액션을 받아줬다. 믿음이 있었다. 재밌게 촬영했다"고 전했다.또한 "영우 배우와는 유머 코드가 잘 맞다. 편하다. 데이트신 찍을 때 너무 빵 터지기도 했다. 그럴 때면 감독님이 진정하라고 했다"며 웃었다. 추영우에 대해서는 "제가 힘이 없을 때 비타민을 많이 챙겨줬다. 먹을 걸 많이 챙겨줬다"며 고마워했다. 추영우와 캐릭터의 닮은 점을 묻자 "가장 비슷한 건 은근히 다정다감하고 귀여운 구석이 있다는 거다. 재원이도 귀엽다. 본인이 귀엽게 보이려고 하는 게 아닌데 귀엽다. 영우 배우한테도 그런 면이 있어서 재원 캐릭터에 더 잘 녹아든 거 같다"고 말했다.데이트신들은 신시아와 추영우의 아이디어가 많이 들어갔다고. 신시아는 "데이트하는 장면들은 대본에 몽타주로 주로 나와 있어서 특별한 대사나 지문이 거의 없었다. 감독님이 '너희들이 데이트한다면 어떻게 할 거 같냐', '너희들이 서윤이, 재원이가 돼서 해봐'라고 하셨다. 노래방신이나 케이블카신 등 데이트신은 그런 식으로 우리 아이디어가 많이 담겼다"고 말했다.영화에는 설렘이 폭발하는 키스신도 있다. 신시아는 키스신이 처음이었고, 떨렸다고. 그는 "감독님이 섬세하게 디렉션을 해주셨다. 감독님 디렉션을 따라가려고 노력했다"고 말했다. 이어 "촬영 말미에 키스신을 찍었다. 이미 찍었던 감정신들 덕분에 감정이 쌓인 상태였다. 켜켜이 쌓인 감정 덕분에 자연스럽게 나온 거 같다"고 전했다.영화에는 서로 사진을 찍어주는 장면도 많다. 신시아는 "처음에는 찍는 상황에만 찍었는데, 나중에는 어떤 게 영화 소스로 쓰일지 모르니까 많이 찍었다. 나중에 보니 엔딩크레딧 비하인드 영상으로도 쓰였더라. 보면서 뿌듯했다"며 만족해했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr