배우 신시아 / 사진제공=바이포엠스튜디오

신시아가 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'(이하 '오세이사')로 멜로 영화에 도전해본 소감을 밝혔다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 '오세이사'의 주인공 신시아를 만났다.24일 개봉한 '오세이사'는 매일 하루의 기억을 잃는 서윤(신시아 분)과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원(추영우 분)이 서로를 지키며 기억해가는 청춘 멜로. 전 세계에서 130만부 이상 판매된 이치조 미사키의 베스트셀러 소설을 영화화한 작품이다.일본판 영화도 있는데, 국내 개봉 당시 121만명을 동원, 일본 영화 흥행 1위 '러브레터'의 기록을 20여년 만에 갈아치웠다. 신시아는 이번 영화에서 사고로 인해 선행성 기억상실증을 앓고 있는 여고생 서윤 역을 맡았다.'마녀2', '파과' 등 영화는 주로 장르물에 출연했던 신시아에게 '오세이사'는 첫 멜로 영화다. 신시아는 "처음 제안이 왔을 때 이미 원작을 재밌게 읽었던 상태였다. 내가 좋아하는 소설 내용으로 연기해볼 수 있다는 게 얼마나 귀한 경험인지 '파과' 때 배웠다. 이번에도 좋은 기회가 될 수 있겠다 싶어서 망설임 없이 선택했다"라고 밝혔다.또한 "장르물만 하려고 했던 건 아닌데 어쩌다 보니 데뷔 때부터 액션이 강렬하거나 사람이 죽는 작품을 했다. 그러다가 또래와 풋풋한 사랑을 하는 로맨스를 하게 되니 저한테 새로운 경험이었다"며 흡족해했다. 그러면서 "조금 더 섬세하게 순수한 감정들을 잘 표현해가는 방법들을 배웠다"고 전했다.장르물과 멜로물 중 더 맞는 건 무엇이냐는 물음에 신시아는 "각각의 매력을 느꼈다"고 답했다. 이어 "둘 다 더 잘하고 싶다는 마음이 생겼다. 장르에 제한을 두지 않고 열어놓고 다양하게 도전해야겠다고 생각했다"고 말했다.'오세이사'는 원작 소설뿐만 아니라 일본판 영화도 있다. 하지만 신시아는 "영향을 받고 싶지 않아 일본판 영화는 보지 않고 나만의 캐릭터를 만들어가는 선택"을 했다고. 촬영이 끝난 후에야 일본판 영화를 봤다는 그는 "로케이션이 완전 달랐다. 일본 영화는 일본 명소를 많이 담았고, 한국판은 여수 등 한국의 예쁜 풍경들을 많이 담았다. 장소적 차이의 개성이 뚜렷하게 달랐다고 느꼈다"고 했다. 그러면서도 "장소도 배우도 다르고 해서 당연히 다르게 느껴졌다. 하지만 전하고자 하는 메시지는 다 같더라. 플롯의 힘을 느꼈다"고 전했다.서윤 캐릭터 구축 과정에 대해서는 "기억 장애가 있다는 게 기본 설정과 상황이지만 그것에 주안점을 두고 싶진 않았다. 대신 순수한 성격, 단순한 면모 등 서윤의 여러 모습을 보여주고 싶었다. 서윤은 세상을 바라보는 시각이 예쁜 친구"라며 캐릭터를 향한 애정을 보여줬다. 또한 "서윤은 절망적인 상황에서도 끝까지 포기하지 않고 살아가고자 하는 의지가 있다. 그런 부분이 잘 보이길 바랐다"고 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr