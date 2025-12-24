SNS

'돌싱글즈' 이다은이 나영석과 만났다.24일 이다은은 자신의 계정에 "여러분, 제가 작년에 이어 2025 리본 @reborndolsing 연말 파티에서도 MC를 맡고 왔어요. ✨ 리본은 제가 공식 모델로 활동하고 있는 돌싱 전문 결정사인 거 다들 아시죠? 이번 파티에는 나영석 PD님도 함께 자리해 주셔서 저와 PD님이 경품 추첨도 같이 했어요오 ㅎㅎ"라고 적었다.이어 "저보고 방송에서만 보던 사람을 실제로 보니 신기하다며 농담처럼 말씀해 주셔서 웃음바다..😂 역시 유머 감각도 1등 피디님!! ㅋㅋㅋㅋㅋ"이라고 덧붙였다.이다은은 MBN '돌싱글즈2'에 출연해 윤남기와 인연을 맺고 2022년 재혼했다. 당시 슬하에 딸 리은 양을 두고 있던 이다은은 윤남기와 재혼 후 지난해 8월 아들을 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr