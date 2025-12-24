사진=최태웅 SNS

사진=최태웅 SNS

그룹 'Bz-Boys(청공소년)' 멤버 최태웅이 학교폭력 가해자로 지목된 가운데, 그의 법률대리인이 법적 조치에 나섰다.최태웅은 24일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 법률대리인 공식 입장문을 공유했다.입장문에는 "최근 유튜버 채널 '나름TV'가 인스타그램과 틱톡 계정을 통해 '프로듀스 101'에 출연했다가 탈락한 뒤 데뷔한 아이돌이 초등학교 4학년 시절 학교폭력 가해자였다는 취지의 영상을 게시했다"고 밝혔다.법률대리인 측은 "당사자가 최태웅이라는 의혹이 제기되고 있으나, 이는 명백한 허위사실"이라며 "최태웅은 학창 시절 나름TV가 주장하는 학교폭력 행위를 한 사실이 전혀 없디. 신체적·정신적 피해를 가한 사실 또한 없다"고 강조했다.이어 "해당 영상 게시 이후 후속 보도가 이어지고, 최태웅의 SNS 계정 등에 악성 댓글이 다수 게시되는 등 근거 없는 루머가 무분별하게 확산돼 심각한 명예훼손 피해가 발생하고 있다"고 덧붙였다.법률대리인은 최태웅을 대리해 허위사실 유포자와 관련 게시물 유포자에 대해 민·형사상 법적 조치에 나설 방침임을 알렸다. 아울러 현재 게시돼 있는 관련 영상과 게시물에 대해서도 즉각적인 삭제를 강력히 요청했다.법률대리인은 "확인되지 않은 주장과 추측성 내용의 확산으로 추가적인 피해가 발생하지 않기를 바란다"며 "향후에도 끝까지 법적 책임을 물을 것"이라고 경고했다.앞서 먹방 유튜버 나름(본명 이음률)은 최근 SNS를 통해 과거 학교폭력 피해를 주장했다. 그러면서 가해자 중 한 명이 오디션 프로그램 '프로듀스 101' 시즌2에 출연했고 이후 아이돌로 데뷔해 활동 중이라고 설명했다. 해당 주장이 확산되면서 온라인에서는 최태웅을 지목하는 추측성 글이 이어졌다.한편 최태웅은 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101' 시즌2에 출연해 얼굴을 알렸으며, 그룹 Bz-Boys로 데뷔해 활동했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr방