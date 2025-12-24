'서울대 출신' 유명 가수, 재벌과 결혼설에 입 열었다…"백화점 사장 딸에 아이가 2명" ('돌싱포맨')[종합]

사진=텐아시아DB

서울대 출신 손태진이 가짜뉴스를 언급했다.지난 23일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨' 213회에서는 손태진,효연, 김준호, 브라이언이 게스트로 출연했다.이날 손태진은 5개 국어가 가능하다며 "외국에서 살다 오긴 했다. 싱가포르에서 살았다"고 답했다. 이어 그는 "싱가포르 물가가 비싸다. 차를 사라면 허가증을 먼저 사야 하는데, 그 허가증이 약 1억원 정도다. 그때에는 차가 있었다"고 말했다.이에 MC들이 재벌설을 제기했고, 손태진은 "이러니까 가짜 뉴스가 생긴다"며 당황했다. 그러면서도 "우리 아버지가 대단하셨다"고 너스레를 떨었다.손태진은 말레이시아에 아내와 딸이 있다는 소문에 대해서도 해명했다. 그는 "심지어 말레이시아에 있는 아내가 백화점 사장 딸이고 아이가 둘이란다. 축하한다는 댓글도 달린다"며 "나는 미혼이다. 다 가짜뉴스"라고 설명했다.이에 김준호가 "서울대 나온 것도 가짜 뉴스냐"고 묻자 손태진은 "서울대는 진짜다. 외국인 전형으로 들어갔지만, 당시 경쟁률이 14대 1이었다"고 답했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr