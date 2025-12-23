사진=텐아시아DB

사진='조선의 사랑꾼' 캡처

사진='조선의 사랑꾼' 캡처

사진='조선의 사랑꾼' 캡처

윤정수, 원진서 부부의 초호화 결혼식에 연예계 스타들이 총출동했다.지난 22일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수, 원진서 부부의 결혼식 현장이 최초 공개됐다.결혼식 당일, 윤정수는 하객들과 악수하며 인사를 나눴다. 가장 먼저 등장한 하객은 방송인 강호동이었다. 강호동은 "잘 살아라"며 윤정수를 끌어안았다. 이에 윤정수는 "호동이 형도 찡해 하더라"며 웃어 보였다.다음으로 등장한 하객은 방송인 김국진이었다. 김국진은 "정수가 매번 잘 결정하는 건 아닌데, 간혹 잘 결정한다. 특히 중요한 순간에 결정을 잘한다. 근데 이번 결혼이 그런 것 같다. 재미있게 놀듯이 결혼생활 하면 좋겠다"고 말했다.곧이어 방송인 전현무, 김지선, 김구라 등 여러 연예계 스타들이 등장했다. 김지선은 "너무 늦게 결혼했다. 빨리 2세 가동 시작해야 된다"라며 다둥이 엄마의 면모를 드러냈다. 또 개그맨, 가수, 배우 등 여러 하객이 결혼식에 참석한 가운데 VCR로 이를 지켜보던 김국진은 "정수 결혼식에 갔었는데 '아니 저분도 오셨어?'라는 생각이 들었다"라며 너스레를 떨었다.생생한 후기를 전하기도 했다. 김국진은 "저 날 사람들이 너무 많이 와서 엘리베이터를 탈 수가 없었다. 그래서 나는 계단으로 갔다. 거의 800명이 넘게 왔다더라"고 말했다. 이를 지켜보던 황보라 역시 "저렇게 하객들이 많이 왔다는 건 잘 살았다는 증거다. 정말 두루두루 잘 살았다"고 거들었다.본격적으로 결혼식이 시작됐다. 축가는 윤정수의 절친인 그룹 쿨의 멤버 이재훈과 김성수가 맡았다. 이재훈과 김성수는 쿨의 '아로하'를 부르며 훈훈한 분위기를 조성했다. 사회는 방송인 김숙과 남창희가 맡았다. 약 10년 전 한 예능 프로그램에서 윤정수와 부부로 활약했던 김숙의 등장에 모두가 유쾌한 웃음을 지었다.윤정수와 같은 날 예식을 올린 배우 박진주의 결혼식 사회를 맡은 유재석은 다소 늦게 식장에 도착했다. 앞서 윤정수와의 통화에서 "사진이라도 찍을 순 있을 것 같다. 정수가 결혼하는데 가야지"라고 말했던 유재석은 실제로 모습을 드러내며 훈훈함을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr