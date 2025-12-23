/ 사진=텐아시아DB

작가 겸 방송인 허지웅이 최근 넷플릭스 영화 '대홍수'를 향한 대중의 거센 혹평에 대해 날 선 비판과 함께 창작자를 향한 응원의 메시지를 전했다.허지웅은 22일 자신의 소셜미디어를 통해 "왜 영화 평론을 그만두었냐는 질문에 언젠가 한 번은 정리하고 지나가야겠다고 생각했다"며 장문의 글을 게재했다. 그는 과거 영화 '유전'이 개봉 당시 커뮤니티에서 '최악의 졸작'이라며 저주에 가까운 혹평을 받았던 사례를 언급하며, 자신의 안목이 대중의 생각과 이토록 괴리되었다면 일을 그만두는 게 맞겠다는 판단하에 직업적 글쓰기를 중단했음을 고백했다.허지웅은 최근 호불호가 극명하게 갈리는 김병우 감독의 '대홍수' 논란을 두고 "정말 X까고 있다 생각한다"며 직격타를 날렸다. 그는 작품 감상 비용이 제로에 수렴하는 시대를 지적하며 "시작하자마자 도파민을 충족하지 못하는 콘텐츠는 외면당하거나 저주를 감당해야 한다"고 분석했다.특히 그는 "그들은 이야기의 비용에 대해 고민하지 않는다"며 "새로운 이야기를 들려달라고 애원하던 어린아이의 칭얼거림은 더 이상 세상에 존재하지 않는다. 저는 그런 세대가 자초한 결핍에 관해 고소하다는 쪽"이라고 했다.허지웅은 '대홍수'가 매도당할 작품이 아니라고 강조하며, 논리 없는 비난을 쏟아내는 이들을 배달 플랫폼의 악성 리뷰어에 비유했다. 그는 "이야기가 조목조목 싫다며 외치는 사람들이 논리를 갖추는 광경을 단 한 번도 본 적이 없다"며 "이는 '우리 애기가 먹어야 하는데 기대와 다르니 장사를 접으라'는 식의 리뷰와 다르지 않다"고 꼬집었다.이어 김병우 감독과 창작자들을 향해 "그들은 네가 고민한 시간의 천분의 일도 쓰지 않았다. 복수 심리로 한심하기 짝이 없는 윤제균식 기획 영화를 만드는 데 영혼을 팔지 말라"고 조언했다. 또한 "당신 스스로를 최후의, 최선의 관객으로 여기라"며 타인의 시선에 휘둘리지 말고 묵묵히 길을 갈 것을 독려했다.한편, 지난 19일 공개된 '대홍수'는 지구 마지막 날 물에 잠겨가는 아파트 속 사투를 그린 SF 재난 블록버스터다. 국내의 반응은 엇갈린다. 지난 22일 기준 한국을 포함한 71개국 넷플릭스에서 1위를 차지하며 글로벌 흥행을 이어가고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr