사진=라이브아레나

그룹 트리플에스 멤버 김채연이 뮤지컬 배우로 데뷔했다.오는 24일부터 31일까지 관객들과 만날 뮤지컬 '나 혼자만 레벨업 on ICE' 출연진들이 23일 언론과 만났다. 이날 프레스콜 행사에는 그룹 아이콘 멤버 김진환, 트리플에스 멤버 김채연, 배우 이호원, 배우 최우혁, 김선경, 전 피겨스케이트 선수 김예림, 이시형, 송동일 총괄프로듀서, 이강현 음악감독, 우진하 연출, 김해진 피겨 감독 등이 출연해 작품에 대한 다양한 이야기를 나눴다.'나 혼자만 레벨업 on ICE'(이하 '나혼렙')은 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다. 웹툰은 누적 조회수 143억뷰를 기록한 인기작이다. E급 헌터 성진우가 '플레이어'로 각성해 마수와 싸우는 성장 서사를 그린다.'나혼레'는 해당 작품을 기반으로 액션 퍼포먼스와 아이스쇼가 결합된 새로운 장르의 뮤지컬을 제작했다. 서커스를 비롯해 액션과 노래까지 모두 빙판 위에서 진행된다. 가수와 뮤지컬 배우 그리고 전·현직 피겨스케이팅 선수와 서커스 단원들이 출연한다는 한데 모였다는 점도 볼거리다.김채연은 이 작품으로 뮤지컬 배우에 데뷔했다. 김채연이 몸 담고 있는 그룹에는 곽연지 등이 한림연예예술고등학교 뮤지컬과에 재학 중이다. 김채연을 향한 멤버들의 조언도 있었을까. 이에 대해 김채연은 "조언은 따로 받은 것이 없지만 멤버들이 작품에 많은 관심을 가져줬다"고 답했다.이어 김채연은 "멤버들이 공연을 아직 못 봤는데, 여건이 된다면 초대해서 보여주고 싶다"고 말하며 "멤버들 사랑해요"라고 애정을 드러냈다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr