사진=이국주 유튜브

코미디언 이국주가 일본 월세에 한숨을 쉬었다.22일 이국주의 유튜브 채널에는 '국주는 도쿄 새로운 집 알아보는 중'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이국주는 현재 살고 있는 일본 집의 계약이 3월까지라고 설명하며 "내가 일찍 나갈 수도 있다고 했다. 한국 일이 많아지거나, 더 힘들어져서 월세를 못 낼 수도 있으니까"라고 밝혔다.부동산 투어를 앞두고 지하철역으로 향한 이국주는 붐비는 상황에 "나는 못 탄다. 엘리베이터 삐 소리 날 때랑 같은 상황이다. 사람들이 다 쳐다볼까봐 못 탄다"고 토로해 안타까움을 자아냈다.다음 열차를 타고 이동한 이국주는 일본의 LDK(Living, Dining, Kitchen) 시스템을 설명했다. 이어 "내가 돈이 더 없어졌을 때, 갑자기 돈이 생겼을 때, 친구랑 같이 살게 됐을 때 필요한 집을 보겠다. 현실 파악 시간이다"라고 이야기했다.이국주는 월세 500만원 '짱구집'에 감탄하며 "너무 좋다. 300만원에 안 되냐. 1년만 살고 싶다. 그럼 1년에 5,000만원인가. 못 온다"며 아쉬움을 드러냈다. 자취하기 좋은 사이즈의 6~7평 원룸은 80만원대. 현실적인 일본 유학생 월세 집에 이국주는 "한국 유학생들도 나쁘지 않을 것"이라며 추천했다.월세 750만원짜리 48평 집 구경 전 이국주는 "가지 말까? 어차피 못 간다"고 토로했다. 집을 살펴본 그는 "창고에서 살라고 해도 살겠다"면서 자꾸만 나오는 한숨을 감추지 못했다. 그러면서 "대가족을 위한 집이다. 내가 여기서 남편이 생기고, 아이가 생기면 살기 좋은 집"이라며 응원을 당부했다.마지막으로 이국주는 "내가 로또 맞으면 가고 싶은 집이 있다. 추성훈 씨 집 같은 곳"이라며 시나가와 구의 월세 1,200만원 럭셔리 하우스도 구경했다."내가 여기 살 수 있는지 없는지 훑어보는 것 같다. 다 자격지심이다"라며 미소를 보인 이국주는 자신의 8평 집만 한 드레스룸부터 넓은 화장실, 모노톤 인테리어에 감탄했다. 첫 입주 가능한 상황에 그는 "내가 첫 계약자면 좋겠다"고 솔직한 마음을 드러냈다.이국주는 "여러분이라면 '굶으면서 타워 맨션 살기 VS 맛있는 거 원룸 살기' 어디서 살겠냐"고 질문을 던진 뒤 "여기서 살지. 굶어도 좋으니 여기서 살지"라고 홀로 답을 찾으며 폭소했다.부동산 투어 종료 후 이국주는 월세 1300만원 돈의 럭셔리 집에 대해 "거기 사는 분들을 보면 부러운 것보다 '얼마나 열심히 살았을까' 생각한다. 더 열심히 해서 멋지게 살아야겠다는 긍정적인 생각을 했다"고 밝혔다.그러면서 "이제 만으로 해도 빼박 40대다. 정신을 더 바짝 차리고 열심히 즐겨보도록 하겠다. 내년에는 내 건강, 내 행복부터 챙기길 바란다. 그래야 주변도 챙길 수 있다. 나는 완전 이기적인 여자가 될 거야"라고 선언해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr