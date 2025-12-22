사진=고준희 유튜브

배우 고준희가 개육아 체험 후 눈물을 보였다.22일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '에르메스 담요에 쉬 싸버린 가나디 두 마리..귀여우니까 용서'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고준희는 스태프 강아지의 '임시 개엄마'가 됐다. 스태프는 "친언니가 출산하게 돼서 강아지를 잠시 맡게 됐다"고 설명했다.강아지 이름은 토토와 토리. 강아지는 시작부터 집에 소변을 봤고, 놀라 달려온 고준희는 카펫을 빼고, 배변 패드를 깔았다. 이어 "오자마자 너무 정신이 없다"고 토로했다.강아지들이 불편해 보이자, 스태프는 "아이들이 딱딱한 바닥을 안 좋아한다"고 설명했다. 고준희는 망설임 없이 소파에 있던 에르메스 담요를 바닥에 깔았다.명품 담요 등장에 스태프는 "언니 그거 에르메스인데 괜찮냐"며 경악했지만, 고준희는 "괜찮다. 오히려 담요가 깨끗하지 않아서 어쩌나"라며 강아지를 먼저 생각했다.꼬순내를 즐기던 고준희는 고구마와 브로콜리를 섞은 사료를 먹이고, 눈이 많이 내린 날이지만 짧은 산책도 했다. 토토가 두 발 서기를 하자 그는 "두 발로 걸으면 위험하다"고 걱정하는 모습을 보였다.강아지가 씻은 후 명품 담요에 발을 닦았지만, 고준희는 "에르메스가 수건이라고 생각하나"라며 웃어 보였다.일일 개엄마 체험 후 고준희는 "육아가 따로 없다. 아기 2명이 놀러온 것 같다"면서도 처음 본 자신에게 다가와 기대는 강아지에 눈물을 보였다."진짜 언니가 좋은가 봐요"라는 스태프의 말에 고준희는 "감동이다. 어머 눈물 나. 갱년기야?"라며 개 육아에 과몰입한 모습을 보였다.강아지들과 작별을 거부하던 고준희는 "강아지 키우면 연애 안 해도 될 것 같다. 엄마의 마음을 알 거 같다"고 말했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr