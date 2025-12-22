사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 유재명이 '이태원 클라쓰' 비하인드를 털어놨다.22일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 드라마 '러브 미'의 유재명, 윤세아가 출연했다.이날 윤세아는 극 중 유재명과의 키스신 비하인드를 공개했다. 그는 "오빠가 너무 쑥스러워하더라. 앞서 키스신 관련해서 대화를 많이 나눴는데, 리허설 못 하겠다고 날 것으로 가자고 했다"고 폭로했다.유재명은 "부끄러워서 한 방에 가자고 했고, 한 번에 오케이 받았다. 완전 메소드 연기했다"고 고백해 웃음을 안겼다.신동엽은 "아내의 키스신 반응은 어떻냐"면서 "봉태규 아내는 보기 너무 힘드니까 '키스신 할 거면 차라리 살인마 역할을 하라'고 한다더라"며 궁금증을 드러냈다.유재명은 "아내도 이쪽 일을 해서 전혀 신경 안 쓴다. 일에 대한 허용 범위가 굉장히 넓고, 외박해도 뭐라고 안 한다. 결혼 7년 차"라고 전했다.윤세아는 러닝, 필라테스, 요가, 수영, PT 등 다양한 운동 취미로 매일 바쁜 개인 일정을 소화 중이다."너 연애는 언제 하냐"고 묻자, 그는 "그래서 못 하고 있다. 주변에는 다 자리 잡으신 분들"이라고 토로했다. 그러면서 "이번에 드라마 하면서 연애해 보고 싶다는 생각을 했다"고 이야기했다.한편, 유재명은 연이은 오디션 탈락으로 은퇴를 고려하던 시기에 자신의 대표작 '응답하라 1988' 섭외를 받게 됐다면서 "원래 집, 아내, 큰아들도 없는 설정이었는데, 마지막까지 촬영하게 됐다"고 털어놨다.이어 "그때 1000에 30 월세 옥탑방에 살고 있었는데, 아내가 눈 다친 고양이를 치료해 줬다. 그 고양이가 행운의 기운을 가져온 것이 아닌가 싶다"고 말했다.신동엽은 "원치 않는 결혼을 하고, 친아들인지 모를 아들이 생기더니, 이후 '비밀의 숲' '이태원 클라쓰'로 하게 됐잖냐"며 관심을 드러냈다.유재명은 "원래 '이태원 클라쓰'에서 박서준 아버지 역할이었는데, 일정상 거절했다. 이후 내가 '장회장 하면 안 될까요?'라고 물어서 장회장을 하게 됐다"고 깜짝 고백했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr