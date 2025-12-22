사진=김장훈 SNS

사진=김장훈 SNS

비공개 결혼식과 비연예인 신부 얼굴을 자신의 SNS에 전체 공개해 논란을 빚은 가수 김장훈이 결국 고개를 숙였다.김장훈은 22일 자신의 인스타그램에 "방철용 군 결혼 영상 관련 사죄의 말씀 올린다"며 말문을 열었다.앞서 김장훈은 지난 21일 경기도 성남의 한 장소에서 진행된 그룹 엠블랙 출신 미르의 결혼식에 참석했다. 신부는 1살 연상의 비연예인이었으며, 결혼식은 비공개로 진행됐다.그러나 김장훈은 다음날 자신의 SNS에 결혼식 영상과 비연예인 신부의 얼굴을 모자이크 처리 없이 그대로 업로드했다. 이를 본 일부 누리꾼들은 "결혼식 비공개인데 모자이크 안 하셔도 되나?", "가족들도 얼굴은 일부러 안 올리는 거 같았는데"라고 지적했다. 실제로 미르의 친누나이자 배우 고은아도 자신의 SNS에 미르의 결혼식과 관련해 어떠한 발언이나 공유도 하지 않았다.김장훈은 논란이 된 영상을 삭제 처리했다. 그는 "어제 결혼식에 가서 2부 축가 순서에 '고속도로 로망스'를 신나게 부르고 재밌게 끝낸 후 신랑 신부 퇴장 영상을 올렸다"며 논란을 시인했다.그는 "비공개일 줄은 꿈에도 생각지 못했다"며 "비공개라는 걸 전혀 모르고 있다가 뉴스에 제 이야기가 있다는 말을 매니저에게 듣고 급하게 내렸다. 하지만 이미 다 퍼진 상태이니 다시 담을 수도 없게 됐다"고 고개를 숙였다.김장훈은 "비연예인 신부의 얼굴과 비공개 결혼식이 오픈된 줄도 모르고 철용이 가족들과 '너무 잘 끝났다'라며 통화를 했다. 참으로 부끄럽기 그지 없다"고 심경을 드러냈다.이어 그는 "복귀 이후 논란을 일으키지 않으려 살얼음판을 걷듯이 조심하는데 아직도 이렇게 나이 값을 못하고 한심한 행태를 보였다. 너무 부끄럽고 죄송하다. 욕 먹고 비난받아 마땅하다"고 거듭 사과했다.그러면서 "앞으로 매사에 더 병적으로 들여다보고 확인하고 생각해서 이런 일이 없도록 최선을 다하겠습니다"고 약속했다.한편 김장훈은 과거 왕성한 기부 활동 중 욕설 논란으로 긴 자숙 기간을 보냈었다.방철용군 결혼 영상관련 사죄의 말씀 올립니다.어제 결혼식에 가서 2부 축가순서에 고속도로 로망스도 신나게 부르고 재밌게 끝내고는 결혼식 신부신랑퇴장 영상을 올렸습니다.당연히 비공개일 줄은 꿈에도 생각지 못했습니다비공개인걸 전혀 모르고 있다가 뉴스에 제가 난 걸 매니저에게 듣고 급하게 내렸습니다만 이미 다 퍼진 상태이니 다시 담을 수도 없게 됐습니다.그것도 모르고 좋다고, 철용이 가족들과 너무 잘 끝났다고 통화를 했으니 참으로 부끄럽기 그지 없습니다.복귀 이후 논란을 일으키지 않고자 살얼음판을 걷듯이 조심하고 또 조심은 하는데 아직도 이렇게 나이 값을 못 하고 한심한 행태를 보몄네요너무 부끄럽고 죄송합니다.욕 먹고 비난받아 마땅합니다앞으로 매사에 더 병적으로 들여다보고 확인하고 생각해서 이런 일이 없도록 최선을 다 하겠습니다.요즘 많이 바빠지고 상황이 많이 좋아졌는데 계속 속으로 '교만하지 말자' '늘 낮은 자세로 살자"라고 다짐을 하며 살았건만 이런 일이 일어나니 한심하기 그지 없습니다.너무나 죄송합니다특히 은아랑 철용이,은아언니,엄마..다 들 가족같이 지내는 특별한 사람들인데 이런 실수를 해서 더 미안합니다오늘부터 또 다른 사람이 되도록 가장 낮은자세로 제 자신을 돌아보고 돌아보고 맘 다잡겠습니다많이 부끄럽고 진심으로 죄송합니다김장훈 올림정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr