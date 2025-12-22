서현진도 안 통했다…또 1%대 시청률 찍은 JTBC 금요극, 쉽지 않은 출발 [TEN스타필드]

사진=텐아시아DB

JTBC 금요시리즈 '러브 미'가 방송 2화 만에 1%대 시청률을 기록했다. 배우 서현진이 이 작품을 통해 7년 만에 JTBC에 복귀했다는 점을 감안하면 아쉬운 출발이다. "믿고 보는 배우"로 불리는 서현진이 향후 시청률 반등을 이끌어낼지 관심이 쏠린다.지난 19일 첫 방송된 '러브 미'는 내 인생만 애틋했던, 조금은 이기적이라 어쩌면 더 평범했던 가족이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 얘기를 그린 작품이다. 극 중 서현진은 외로움을 들키지 않으려고 누구보다 노력하는 산부인과 전문의 서준경 역을 맡았다.그동안 여러 드라마의 흥행을 이끌며 호평을 받아온 서현진이 오랜만에 로맨스로 돌아온 만큼 기대가 컸다. 그러나 '러브 미'는 1회 시청률 2.2%로 출발, 2회 시청률 1.5%를 기록하며 2화 만에 하락세를 그렸다. 2화가 연속 방영되는 금요시리즈 특성상 1회를 본 뒤 이탈한 시청자가 많았기 때문으로 풀이된다.'러브 미'의 초반 부진은 작품의 문제라기보다 JTBC 금요시리즈 전반의 흐름과도 맞닿아 있다. JTBC는 올해 7월부터 금요일 하루에 두 편을 연속 편성하는 금요시리즈를 새롭게 선보였지만 이렇다 할 성과를 내지 못하고 있다. 지난 8월 종영한 배우 이동욱·이성경 주연의 '착한 사나이'는 최저 1.9%, 최고 3.2%의 시청률을 기록했고, 지난 10월 막을 내린 배우 송중기·천우희 주연의 '마이 유스' 역시 최저 1.5%, 최고 2.9%에 머물렀다.하재근 대중문화 평론가는 "하루에 두 회를 몰아보는 편성 방식이 시청자들의 시청 패턴과 맞지 않는 경향이 있다"고 짚었다. 그는 "금요일 황금시간대에는 MBC와 SBS의 금토드라마는 물론 다양한 예능 프로그램들이 편성돼 있다"며 "때문에 한 자리에서 드라마 두 편을 연속으로 보는 게 부담이나 지루함으로 느껴질 수 있다"고 분석했다.그런데도 서현진이라는 이름이 주는 무게감은 여전하다. 앞서 그는 드라마 '또! 오해영', '낭만닥터 김사부', '사랑의 온도', '블랙독', '왜 오수재인가' 등 여러 작품의 흥행을 이끌며 믿고 보는 배우로 자리매김했다. 이번 작품 역시 그의 존재감이 성적 반등의 변수로 작용할 수 있다는 관측이 나온다.총 12부작인 '러브 미'는 이제 막 초반부를 지났다. 성패를 단정 짓기에는 아직 이르다. 한 방송계 관계자는 "서현진은 회차가 거듭될수록 인물의 감정선을 촘촘하게 구축해 나가는 배우"라며 "작품의 탄탄한 서사와 서현진의 연기력이 더해진다면 반등할 수 있을 것"이라고 내다봤다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr