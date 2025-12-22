사진=박보검 SNS

배우 박보검, 수지, 방탄소년단 멤버 뷔가 업그레이드 된 미모를 자랑했다.박보검은 22일 자신의 인스타그램에 "MAY ALL OF OUR DAYS BE MERRY AND BRIGHT"(우리의 모든 날들이 즐겁고 빛나기를 바랍니다)라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 박보검이 앰버서더로 있는 해외 명품 브랜드 C사의 행사에 참석한 모습. 특히 같은 앰버서더인 가수 겸 배우 수지와 그룹 방탄소년단 멤버 뷔 그리고 투어스 멤버들이 모여 각자의 뛰어난 미모를 보여줘 눈길을 끌었다.한편 박보검은 최근까지 JTBC 토일드라마 '굿보이'로 열연, 현재 휴식을 취하며 차기작을 검토 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr