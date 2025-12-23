'정국 열애설' 윈터, 타투는 괜히 해서 [TEN스타필드]

/사진=온라인커뮤니티 캡처

방탄소년단 정국, 에스파 윈터/ 사진=텐아시아 DB

'타투는 괜히 해서!'그룹 에스파의 윈터가 시상식 무대에서 '강아지 타투'를 가리고 등장해 이목을 집중시켰다. 최근 방탄소년단(BTS) 정국과의 열애설 및 커플 타투 의혹이 불거진 상황이라 그 배경에 더욱 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.지난 20일 열린 '2025 MMA' 무대에 오른 윈터는 평소 노출해 왔던 팔 부위의 강아지 타투를 가린 채 퍼포먼스를 선보였다. 이를 두고 팬들 사이에서는 윈터가 타투를 완전히 제거한 것이 아니라, 메이크업이나 패치 등을 활용해 일시적으로 가린 것이라는 분석이 지배적이다.이러한 행보는 최근 가요계를 뜨겁게 달군 정국과의 열애설을 의식한 조치로 풀이된다. 앞서 온라인 커뮤니티를 중심으로 두 사람이 유사한 디자인의 타투를 새겼다는 주장이 제기되며 커플 타투 의혹이 확산됐고, 이는 양측 팬들의 거센 반발을 샀다. 특히 "타투를 지워라"는 팬들의 요구가 빗발쳤던 만큼, 논란 확산을 방지하기 위해 노출을 최소화한 것으로 해석된다.그러나 공식 석상에서의 이 같은 조치에도 불구하고 온라인상의 갑론을박은 사그라지지 않고 있다. 타투를 가린 행위 자체가 열애설을 에둘러 인정하는 꼴이 아니냐는 지적이 나오는가 하면, 반대로 타투를 감추지 않고 드러냈다면 팬들에 대한 기만이 아니냐는 반론도 만만치 않다. 그야말로 '가려도 안 가려도 문제'인 진퇴양난에 빠진 셈이다.아이돌에게 연애는 사생활의 영역일 수 있으나, 팬들은 연애 사실 자체보다 아티스트의 '태도와 처신'에 더 큰 무게를 둔다. 이번 열애설이 유독 거센 질타를 받는 배경에는 '커플 타투'라는 지울 수 없는 증거가 자리하고 있기 때문이다. 팬들 사이에서는 "연애는 이해할 수 있어도, 몸에 흔적을 남기면서까지 이를 과시하려 한 점은 팬들에 대한 예의가 아니다"라는 비판이 쏟아지고 있다.한 연예계 관계자는 "타투는 개인의 자유지만, 이미지 소비가 큰 아이돌 특성상 커플 의혹의 증거로 비칠 수 있는 타투는 향후 활동에 지속적인 걸림돌이 될 수 있다"며 선택의 신중함을 강조했다.무대 의상에 따라 노출이 잦은 윈터의 경우, 향후에도 타투 노출 여부를 둘러싼 관심은 지속될 전망이다. 정국 역시 마찬가지이나, 남자 아이돌은 상대적으로 의상 노출이 적은 만큼, '커플 타투'와 관련해서는 윈터가 더욱 엄격한 시선을 받을 수 있어 보인다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr