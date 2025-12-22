SNS

/사진 = 인스타그램 캡처

배우 김우빈과 신민아가 지난 20일 오후 서울 중구 신라호텔에서 부부의 연을 맺었다. 이번 예식은 양가 가족과 친인척, 그리고 소수의 가까운 지인들만 초대해 비공개로 경건하게 진행되었다.이날 결혼식의 사회는 김우빈의 절친으로 잘 알려진 배우 이광수가 맡아 현장의 분위기를 이끌었다. 축가는 가수 카더가든이 불러 두 사람의 앞날을 축복했다. 하객석 역시 시상식을 방불케 하는 라인업으로 가득 찼다. 방탄소년단(BTS) 뷔를 비롯해 배우 공효진, 엄정화, 그리고 두 사람과 인연이 깊은 김은숙 작가 등이 참석해 자리를 빛냈다.예식 전부터 큰 관심을 받았던 두 사람의 청첩장은 이들의 정성이 가득 담긴 합작품이었다. 신민아가 직접 그림을 그리고, 김우빈이 글을 써 제작에 참여했다는 사실이 알려지며 팬들의 감동을 자아냈다.이러한 세심한 배려는 결혼식장 내부에서도 이어졌다. 지인들의 SNS를 통해 공개된 사진에 따르면, 각 테이블에 배치된 메뉴판 역시 두 사람의 그림과 손글씨로 꾸며졌다. 하객들을 위한 답례품으로는 신민아가 앰배서더로 활동 중인 글로벌 뷰티 브랜드과 니치 향수 브랜드가 준비되어 화제를 모았다.2015년 열애 사실을 공개한 김우빈과 신민아는 연예계 대표 커플로 10년이라는 긴 시간 동안 서로의 곁을 지켜왔다. 특히 김우빈의 투병 생활 중에도 변함없는 애정을 과시하며 많은 이들의 응원을 받아왔기에 이번 결혼 소식은 더욱 뜻깊게 다가온다.두 사람은 인생의 가장 행복한 순간을 나눔으로 기념했다. 자신들의 결혼을 맞아 한림화상재단, 서울아산병원, 국제구호단체 '좋은 벗들' 등 여러 기관에 총 3억 원을 기부하며 진정한 선한 영향력을 전파했다. 10년의 긴 기다림 끝에 정식 부부가 된 두 사람의 앞날에 대중의 따뜻한 축복이 쏟아지고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr