가수 션이 아들의 훈훈한 외모를 공유했다.션은 지난 21일 자신의 인스타그램에 "🖤하랑이의 시크한 연탄봉사"하는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 션의 장남이 연탄 봉사에 나선 모습. 특히 션은 아들에 대해 "2015년부터 아빠하고 연탄봉사를 했으니 이제 10년차 베테랑"이라며 아들의 봉사 경력을 알려 눈길을 끌었다.한편 션은 2004년 배우 정혜영과 결혼해 슬하에 2남 2녀를 두고 있다. 그는 평소 달리기와 연탄 봉사 등 꾸준한 선행을 이어오고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr