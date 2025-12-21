사진 = 이혜성 인스타그램

아나운서 출신 방송인 이혜성이 밝은 근황을 전했다.최근 이혜성은 자신의 인스타그램에 "이혜성의 1% 북클럽 유튜브를 통해 콘텐츠를 한 땀 한 땀 쌓아가는 요즘"이라며 "급하지 않게, 천천히 꾸준하게 가볼게요 :)"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이혜성은 초록색 축하 케이크를 든 채 환한 미소를 짓고 있다. 블랙 컬러의 레이스 디테일이 돋보이는 상의를 입은 이혜성은 가냘픈 어깨 라인과 함께 투명한 피부를 자랑하며 청순한 분위기를 자아냈다.특히 케이크에는 '구독자 10만 달성 축하드립니다'라는 문구가 적혀 있어 유튜버로서 성공적인 행보를 걷고 있음을 입증했다. 정면을 응시하며 보조개 미소를 짓는 모습부터 옆태까지 굴욕 없는 비주얼을 과시하며 팬들의 마음을 설레게 했다.게시물을 접한 팬들은 "너무 재밌게 보고 있습니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "이혜성 만세", "덕분에 좋은 책들 많이 알아갑니다" 등의 뜨거운 반응을 보였다.앞서 이혜성은 최근 플럼에이앤씨와 결별 후 소속사 없이 활동 중인 가운데 사랑의열매 홍보대사로 위촉됐다. 이혜성은 향후 사랑의열매 홍보영상 내레이션을 비롯해 다양한 재능기부 활동을 예고했다.한편 1992년생으로 33세인 이혜성은 서울대학교 출신으로 2016년 KBS 43기 공채 아나운서로 입사 후 KBS1 '도전 골든벨', KBS Cool FM '설레는 밤, 이혜성입니다' 등 다양한 프로그램을 진행했다.2020년 프리랜서로 전향한 뒤에는 tvN '벌거벗은 세계사'에 출연 중이며 최근에는 개인 유튜브 채널 '이혜성의 1% 북클럽' 개설해 책을 매개로 역사·철학·심리 등 다양한 주제를 게스트와 함께 풀어내며 ‘선한 영향력’을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr