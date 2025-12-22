사진=텐아시아DB

사진=채널A

사진=채널A

거액의 빚과 32건의 보험 기록을 남긴 채 사망한 친모의 계좌에서 수상한 금전 거래 내역이 포착된다. 일일 탐정으로 합류한 '예능 치트키' 미주는 솔직한 연애관으로 현장을 초토화시킨다.22일(월) 밤 9시 30분 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 30년 전 헤어진 '친모 사망 미스터리'의 실체가 드디어 밝혀진다. 의뢰인은 "정신 질환을 앓던 친모가 생전 거주하던 빌라 외에도 아파트 3채를 보유하고 있었으며, 약 1억 2300만 원의 채무가 있었다"며 조사를 의뢰했다. 여기에 지난 10년간 친모 명의로 사망보험 20건을 포함, 32건의 보험 계약이 이뤄진 점에 대해서도 의문을 제기했다.도깨비 탐정단은 친모가 살았던 거주지, 집을 담보로 돈을 빌린 대부업체, 3채의 아파트 관리사무소, 그리고 함께 일했던 지인을 만나 생전 행적 추적에 나섰다. 그런데 주변인들 모두가 친모 곁에 '의문의 남자'의 존재를 언급했다. 심지어 "조카가 맨날 찾아와 돈을 요구했다. 집을 담보로 대출까지 받아 돈을 빌려줬다"는 충격적인 증언까지 등장했다.이번 주 방송에서는 조카의 정체와 그가 친모의 죽음에 어떤 연관이 있는지 본격적인 추적이 시작된다. 친모의 언니는 해당 조카에 대해 "툭하면 손 벌리러 왔다"며, 그가 친모뿐 아니라 가족들에게 여러 차례 돈을 빌린 사실을 전한다. 이어 "다단계에 빠진 것 같다"는 말로 또 다른 충격을 안긴다.도깨비 탐정단은 친모의 사망 전 2년간의 계좌 거래 내역에서 의심스러운 정황을 포착한다. 대부업체 대출금은 물론 보험 해약 환급금, 카드 대출금까지 돈이 들어오는 즉시 전부 조카에게 이체된 내역이 발견된 것이다. 총금액은 7,500만 원에 달했다. 이에 도깨비 탐정단은 진실을 직접 확인하기 위해 조카의 거주지를 찾아 나선다. 과연 탐정단은 조카와 대면해 사건의 실체를 밝혀낼 수 있을지, 그 결말은 방송을 통해 공개된다.이날 방송에는 발랄하고 엉뚱한 매력으로 사랑받는 '대세 예능돌', 걸그룹 러블리즈 출신 미주가 일일 탐정으로 출격해 또 다른 재미를 더한다. 앞서 3살 연하의 축구선수 송범근과 결별 소식을 알린 미주는 "남자친구에게 다 퍼주는 편이다. 겨울에 전기장판도 없고, 패딩도 없던 남자친구에게 다 줬다"며 솔직한 연애관을 털어놓는다.미주의 이야기에 데프콘은 "여기 사건에 등장하는 피해자들과 패턴이 같다"며 안타까워하고, 남성태 변호사는 "너무 걱정된다"며 깊은 한숨을 내뱉는다. 급기야 제작진은 "탐정 명함을 받아 가라"고 귀띔했다는 후문까지 전해진다. 모두를 탄식하게 만든 '사랑꾼' 미주의 연애 스토리는 12월 22일 월요일 밤 9시 30분 '탐정들의 영업비밀'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr