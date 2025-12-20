'7살 연하♥' 붐, 둘째 임신 깜짝 고백했다…"뱃 속에서 잘 자라고 있어" ('KBS연예대상')[TEN이슈]

사진=텐아시아DB

붐이 아내의 둘째 임신 사실을 깜짝 고백했다.20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.올해의 예능인상을 받은 붐은 "여러분의 광대 붐"이라며 "너무나 감사하다. 이 자리에 있게 만들어준 이경규 선배님께 감사 인사를 드린다. 주인 의식을 가지고 방송을 하라고 해주셨다. 가족, 부모님, 장모님, 아내 너무 고맙다. KBS 올 때마다 좋은 일이 생긴다. 지난 번 수상때는 첫째가, 이번에는 둘째가 뱃속에서 잘 자라고 있다. 다시 한 번 감사하다"고 깜짝 고백했다.붐은 2022년 7살 연하의 비연예인과 결혼, 2024년 첫째 딸을 품에 안았다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr