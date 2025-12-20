지드래곤/ 사진='MMA2025' 캡처

가수 지드래곤이 '올해의 노래' 수상자로 이름을 올리며 대상만 3개를 휩쓸었다.20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 'MMA2025'(2025 멜론뮤직어워드)가 열렸다. 이날 대상 가운데 하나인 '올해의 노래'로 지드래곤의 '홈 스위트 홈'이 선정됐다. 지드래곤은 이로써 대상 4개 중 3개를 차지하는 영예를 안았다.수차례 수상 소감을 밝힌 지드래곤은 또다시 무대에 올랐다. 그는 "감사하다. 지금 진짜 기분이 좋다. 상 받는 길은 멀고도 험하다. 하지만 의미가 그만큼 있기 때문에 전혀 힘들지 않고 기쁘다"라고 말했다. 지드래곤은 울컥한 듯 말을 잇지 못했고, 객석에서는 그의 본명인 "권지용"을 외치는 목소리가 터져나왔다.수상작인 '홈 스위트 홈'에는 'Winner, winner chicken killer, 삼계탕 dinner'라는 가사가 쓰였다. 지드래곤은 "의도한 건 아니고, 오전에 삼계탕을 먹었다. 그래서 효과가 있는지 '홈 스위트 홈'으로 상을 받았다. 기쁘고 감사하다"고 말했다.끝으로 지드래곤은 "홈 스위트 홈은 내 앨범의 1번 트랙이다. 멤버들이 함께 해줘서 따뜻한 곡이다. 작년 이맘때쯤 나온 것 같은데, 1년 따뜻하게 보냈다. 여러분도 남은 연말 마무리 잘 하고 새해복 많이 받길 바란다"고 전했다.한편, 'MMA2025' 에는 지드래곤, 박재범, 10CM, 지코, 우즈, 제니, 한로로, 엑소, 보이넥스트도어, 라이즈, 플레이브, NCT WISH, 아이딧, 알파드라이브원, 에스파, 아이브, 아일릿, 하츠투하츠, 키키, 올데이 프로젝트가 출연했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr