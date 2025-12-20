제니/ 사진='MMA2025' 캡처

제니/ 사진='MMA2025' 캡처

그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 제니가 'MMA2025'에서 '올해의 레코드상'을 받았다.20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 'MMA2025'(2025 멜론뮤직어워드)가 열렸다.제니는 지난 3월 발매한 첫 솔로 정규 앨범 '루비'로 이날 '올해의 레코드'의 주인공이 됐다. 제니는 "이렇게 큰 상을 주셔서 감사하다. 올 한해가 의미가 깊었다. 첫 앨범도 나오고 많은 일이 있었는데, 이렇게 연말을 보낼 수 있어 기쁘다"고 소감을 밝혔다.함께 고생한 이들도 잊지 않았다. 제니는 "회사 식구들 수고 많았고 사랑한다. 모든 스태프, 특히 오늘 무대를 함께 만들어준 분들 감사하다. 50명의 모든 댄서들 고맙다. 앞으로도 멋진 음악 하겠다"고 말했다.끝으로 제니는 블랙핑크 멤버들을 언급했다. 제니는 "멤버들 너무 보고 싶고 혼자 있으니까 외롭다. 블링크(팬덤명) 언제나 사랑한다"고 말해 함성을 자아냈다.한편, 'MMA2025' 에는 지드래곤, 박재범, 10CM, 지코, 우즈, 제니, 한로로, 엑소, 보이넥스트도어, 라이즈, 플레이브, NCT WISH, 아이딧, 알파드라이브원, 에스파, 아이브, 아일릿, 하츠투하츠, 키키, 올데이 프로젝트가 출연했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr