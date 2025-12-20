에스파 윈터/ 사진='MMA2025' 캡처

그룹 에스파 윈터가 '스테이지 오브 더 이어' 수상 소감을 밝혔다.20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 'MMA2025'(2025 멜론뮤직어워드)가 열렸다. 멤버 닝닝은 감기로 인한 컨디션 저하로 시상식에 불참했다.이날 에스파는 '스테이지 오브 더 이어' 부문에서 상을 받았다. 멤버 윈터가 그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 열애설에 휩싸인 이후 첫 수상 소감을 밝혀 눈길을 끌었다.윈터는 "데뷔 초 때 비대면으로 무대하다 보니 무대가 두렵기도 하고 무서운 감정이 들기도 했다. 팬 및 관객들과 함께 무대하면서 즐거움과 행복함을 느꼈다"고 소감을 밝혔다.그는 "행복하게 무대하게 해줘서 감사하다. 앞으로 우리도 행복함과 에너지를 가득 주는 아티스트가 되도록 노력하겠다"고 덧붙였다.한편, 윈터는 최근 정국과 열애설에 휘말렸다. 양측 모두 열애설과 관련해 별도의 입장을 내놓지 않았다.'MMA2025'에는 지드래곤, 박재범, 10CM, 지코, 우즈, 제니, 한로로, 엑소, 보이넥스트도어, 라이즈, 플레이브, NCT WISH, 아이딧, 알파드라이브원, 에스파, 아이브, 아일릿, 하츠투하츠, 키키, 올데이 프로젝트가 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr