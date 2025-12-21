이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

배우 함소원이 이혼 3년 만에 전 남편 진화와 진심을 털어놨다.20일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 함소원이 전 남편과 이혼 후 싱글맘으로 살아가는 근황을 전했다.이날 방송에서 함소원은 "이혼한 지 벌써 3년 차이다. 전 남편과의 관계가 고민이다"고 운을 뗐고, 이어 "정리가 됐는데도 불구하고 우리가 딸이 있으니 안 만날 수가 없다. 잠깐 면접 교섭 때 35분 정도 봐도 싸움이 시작된다. 1시간을 못 버틴다"고 고민을 털어놨다.함소원은 남편 진화가 집에 자주 온다고 밝혔고, 이를 들은 정신의학과 전문의 이광민은 "협의 끝에 이혼을 한 거니까 이혼 후에 필요에 의해서 도움을 주고받기도 한다. 지금 같은 경우에 아이 때문에도 있고, 밤늦게까지 방송을 하고 있는 것도 있으니까"고 설명했다.공개된 다음 회 예고편에서는 함소원과 진화는 "이혼 후 처음으로 알게 된 서로의 마음"이라며 속마음을 털어놓는 모습이 그려졌다. 진화는 "이혼 후 2년 동안 정말 힘들었다. 우린 왜 항상 힘들까?"고 솔직하게 얘기했고, 함소원 또한 "우린 왜 이렇게 헤어지는 게 힘들까?"고 말했다.두 사람의 재결합 고민에 이광민은 "두 분이 지금 정도가 딱 좋은 것 같다. 재결합하잖아요? 무조건 더 심해진다. 또 거리를 너무 두면 어느 한 쪽이 망가질 것 같다"고 조언했다. 또 한 패널은 "재결합 가능성이 높다고 본다"고 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr