아이브/ 사진='MMA2025' 방송 캡처

아이브/ 사진='MMA2025' 방송 캡처

그룹 아이브가 'MMA2025'의 '베스트 그룹' 주인공이 됐다.20일 서울 구로구 고척스카이돔에서 'MMA2025'(2025 멜론뮤직어워드)가 열렸다. 이날 아이브는 'TOP10'으로 선정된 데 이어 여자 베스트 그룹 수상의 영예를 안았다.장원영은 "MMA에 출연해 여러 팬을 만날 수 있다는 것만으로도 즐거운데, 베스트 여자 아이돌 그룹이라는 상까지 주셔서 감사드린다"고 소감을 밝혔다.가을은 "3년 만에 고척돔에서 MMA 무대를 하게 돼서 감회가 새롭다. 연말인 만큼 멤버들에게도 1년 동안 고생 많았다고 말해주고 싶다"고 멤버들을 향한 애정을 표현했다.한편, 'MMA2025' 에는 지드래곤, 박재범, 10CM, 지코, 우즈, 제니, 한로로, 엑소, 보이넥스트도어, 라이즈, 플레이브, NCT WISH, 아이딧, 알파드라이브원, 에스파, 아이브, 아일릿, 하츠투하츠, 키키, 올데이 프로젝트가 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr