지난달 강남구의 한 카페에서 김세정과 라운드 인터뷰를 진행했다. 그는 지난해 방송한 MBC 금토 드라마 '이강에는 달이 흐른다'(이하 '이강달')에서 주인공 박달이 역을 맡았다. '이강달'은 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼이 뒤바뀌며 펼쳐지는 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극이다.'이강달' 방송 전, 지난해 MBC는 '바니와 오빠들', '메리 킬즈 피플', '달까지 가자' 등에서 연이어 1~2%대 시청률 부진을 겪었다. 그런 가운데 김세정 주연의 '이강달'이 2025년 마지막 MBC 금토 드라마로 편성되며 관심이 쏠렸다. 앞서 열린 제작발표회에서 감독이 "부담돼 죽을 것 같다"고 밝힐 만큼 성적에 대한 압박도 컸다. 그러나 '이강달'은 1회부터 3.8%의 비교적 준수한 시청률로 출발했고, 최종회에서는 최고 시청률 6.8%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.2016년 '프로듀스 101'에 출연해 최종 순위 2위로 데뷔한 김세정은 아이돌 그룹 활동과 솔로 가수를 거쳐 배우로서 꾸준히 커리어를 쌓고 있다. 그는 2020년 '경이로운 소문'을 통해 주연으로서 가치를 입증했고, 2022년 '사내맞선'으로 글로벌 팬덤을 확장했다. 다만 2024년 방영된 '취하는 로맨스'는 다소 아쉬운 평가 속에 종영했다. 데뷔 10년 차를 맞은 지난해, 김세정은 첫 사극 연기에 나서며 전작의 아쉬움을 씻어낼 수 있을지에 대한 궁금증을 키웠다.김세정은 '프로듀스 101' 첫 출연 당시부터 햇살 같은 밝은 이미지로 큰 사랑을 받았다. 약 10년의 세월이 흐른 지금 '이강달'을 통해 1인 3역에 도전한 그는 작품 속 캐릭터를 통해 '햇살 여주'의 존재감을 다시 한번 입증하며 인생 캐릭터를 경신하는 데 성공했다.김세정은 2016년 젤리피쉬엔터테인먼트가 기획한 그룹 구구단의 멤버로 활약했다. 구구단의 막내 혜연은 2018년 팀을 탈퇴한 뒤, 2022년 조아람이라는 활동명으로 배우 전향했다. 지난해 MBC에서는 조아람 주연의 '달까지 가자'가 종영한 데 이어, 김세정이 주인공을 맡은 '이강달'이 연달아 편성됐다.구구단은 가요계에서 뚜렷한 성과를 내지 못한 채 2020년 데뷔 4년 만에 공식 해체하는 아픔을 겪었지만, 두 사람은 각자의 자리에서 활발한 활동을 이어가고 있다. 특히 이번 작품 모두 제목에 '달'이 들어간다는 점도 화제 됐다. 조아람의 MBC 금토극 편성 바통을 이어받은 것과 관련해 김세정은 "아람이뿐만 아니라 미나도 그렇고, 구구단을 함께 했던 멤버 중 연기 쪽으로 간 친구가 꽤 있다. 각자의 위치에서 잘 성장하여 오래오래 이 업계에서 서로 좋은 친구로 남았으면 좋겠다"고 미소 지었다.'이강달' 종영을 앞둔 지난달 17일, 김세정은 첫 번째 싱글 앨범 '태양계'를 발매했다. 해당 곡은 2011년 성시경의 정규 7집 앨범에 수록된 동명 곡을 재해석한 노래다. 배우와 가수 활동 시기가 겹친 것에 관해 그는 "작품이 끝난 뒤 팬분들과 만날 수 있는 자리가 있길 바랐다. 팬분들께 작은 선물을 드리고 싶었다. 그런 마음을 담은 앨범이다"라고 설명했다."드라마가 끝나면 너무 노래가 하고 싶을 것 같은 느낌 들었어요. 그래서 '이강달' 들어갈 때부터 회사와 상의해서 앨범 기획을 병행하기로 했습니다."김세정은 "작품 성적은 하늘에 달린 뜻이라고 생각한다. 배우와 스태프는 매 현장 최선을 다해 준비한다. 그게 중요한 거지, 이제 결과는 더 이상 생각하지 않기로 마음먹었다"고 고백했다. 그는 "드라마뿐만 아니라 앨범도 마찬가지다. 성적보다도 얼마나 열심히 했는지가 중요하다. 고생한 만큼 사랑받는다면 그 또한 너무나 행복한 일"이라고 덧붙였다. 또 "이번 작품은 운이 좋게도 짤도 많이 생성되고 화제성도 좋았다. 그 부분에 있어 새롭게 감사하고, 내게 큰 기점으로 남을 것 같다"고 밝혔다."늘 스스로 열심히 했는지가 가장 중요해요. '이강달'을 되돌아봤을 때 자신 있게 최선을 다했다고 말씀드릴 수 있어요. 과정은 물론이고, 결과적으로도 많은 분께 좋은 말을 자주 들어서 이 또한 뜻깊습니다."김세정은 "기사 헤드라인이나 평가 하나하나를 다 소중하게 본다. '이강달' 헤드라인이 특히 인상 깊다. 한 줄 글만 읽어도 기분이 참 좋아졌다"며 "내 입으로 말하긴 부끄럽지만 '찰떡같다'는 평가를 얻은 것 같다"고 웃어 보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr