사진=텐아시아DB

장항준 감독이 아내인 김은희 작가가 '왕과 사는 남자'를 추천했다고 밝혔다.19일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '왕과 사는 남자'의 제작보고회가 열렸다. 장항준 감독과 배우 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도가 참석했다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기. 조선 6대 왕 단종의 숨겨진 이야기를 다룬다.유해진은 마을의 풍족한 생활을 꿈꾸는 광천골 촌장 엄흥도 역을 맡았다. 박지훈은 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 이홍위를 연기했다. 유지태는 유지태는 수양대군을 왕좌에 앉힌 일등공신인 당대 최고의 권세가 한명회로 분했다. 전미도는 이홍위를 보필하는 궁녀 매화 역으로 출연했다.장항준 감독은 "강원도 영월이 배경이다. 조그만 촌락의 사람들 이야기다. 한양에서 변을 당해 귀양 온 사람을 기대 반, 설렘 반으로 기다린다. 또한 촌장과 단종의 우정 이야기"라고 소개했다.장항준 감독의 첫 사극이자 단종을 본격적으로 다룬 작품. 장항준 감독은 "처음 제안을 받고 많이 망설였다. 당시 영화계 사정이 그렇게 좋지 않았고 사극이라는 특수성 때문이었다"며 "단종을 생각해보니 다뤄본 적이 없더라. 한번 해보면 좋지 않을까 생각했다"고 밝혔다.매번 흥행 신화를 쓰는 김은희 작가가 아내인 장항준 감독은 "집에 얘기했더니 (김은희 작가가) 하라고 하더라. 그 분이 촉이 좋다. 그럼 해야겠다 싶었다. 원래 잘나가는 사람 말 듣게 되지 않나. 저는 점집에 안 간다"라며 웃음을 안겼다. 캐스팅에 대해서는 "이왕 하는 거 신선한 캐스팅을 하고 싶었다. 연기 잘하는 배우들 모시고 하고 싶었다"라고 전했다.'왕과 사는 남자'는 내년 2월 4일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr