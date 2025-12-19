사진=정은표 SNS

배우 정은표의 아들 정지웅 군이 방송 프로그램에 출연한다.정은표는 19일 자신의 인스타그램을 통해 "지웅이가 출연한 프로그램이 12월 25일 오전 10시에 방송 된다고 하네요. 크리스마스 오전에 가능하시면 시청해 주셔요ㅎㅎ"라며 아들의 TV 출연 소식을 직접 알렸다.정은표는 "지웅이가 성인 되기 전까지는 프로그램 섭외가 아빠한테 왔었는데 이제는 직접 연락을 받고 결정을 하니까 나도 무슨 프로인지는 잘 모른다. 아마도 두뇌 게임 아닌가 싶다"고 말했다.함께 공개된 사진들 속에는 지웅 군이 채널 E 예능 '뇌볼루션:기억의 지배자' 포스터에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 전 바둑기사 이세돌을 비롯해 아나운서 장예원, 개그맨 황제성, 방송인 유병재, 그룹 오마이걸 멤버 효정 등도 있어 눈길을 끌었다.한편 정은표의 아들 지웅 군은 과거 SBS 예능 '스타 주니어쇼 붕어빵'에 아빠 정은표와 함께 출연했었다. 지웅 군은 2022년 서울대학교 정시 부문에 입학한 사실이 알려지며 주목을 받기 시작했다. 그는 2024년 1월부터 육군 제28보병사단 수색대대에서 근무, 지난 7월 만기 전역했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr