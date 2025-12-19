사진=그룹 블랙핑크 제니 SNS

그룹 블랙핑크 제니가 싱가포르 공연의 열기를 담은 비하인드 사진을 공개하며 팬들과 소통했다.제니는 지난 18일 자신의 SNS에 "Till next time SG"라는 글과 함께 다수의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 제니는 무대 뒤편으로 보이는 장소에서 검은색 샤넬 브라톱과 쇼츠를 착용하고 버건디색 장갑과 벨트로 포인트를 준 모습이다. 그는 철제 구조물 사이에서 허리에 손을 얹고 시크한 표정을 짓는가 하면, 구조물에 기댄 채 긴 다리 라인이 돋보이는 과감한 포즈로 군살 없는 몸매와 당당한 매력을 과시했다. 또 다른 사진에서는 거울을 이용해 셀카를 촬영하며 강렬한 카메라 플래시를 터뜨려 독보적인 아우라를 발산했다.이번에 공개된 사진들은 지난달 28일부터 30일까지 싱가포르 내셔널 스타디움에서 열린 'BLACKPINK WORLD TOUR IN SINGAPORE' 당시 촬영된 사진이다. 사진 속 제니의 모습은 화려한 무대 위에서의 열정적인 모습과는 또 다른, 무대 뒤에서의 강렬한 존재감을 보여준다.한편, 블랙핑크는 내년 1월 16일부터 18일까지 일본 도쿄에서 공연을 이어가며, 1월 24일부터 26일까지 홍콩에서 'BLACKPINK WORLD TOUR'의 대장정을 마무리할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr