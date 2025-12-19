/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=JTBC ‘혼자는 못 해’

/ 사진=JTBC ‘혼자는 못 해’

JTBC 신규 예능 ‘혼자는 못 해’가 친구 콘셉트의 티저와 포스터를 공개했다. 앞서 전현무는 과거 차량 안에서 링거를 맞는 모습에 불법 의료 시술 의혹을 받았지만 "불법 시술을 받은 적 없다"고 선을 그었다. 최근 박나래를 둘러싼 이른바 ‘주사 이모’ 논란이 커지면서 의혹이 제기됐다.오는 1월 13일(화) 밤 10시 30분 첫 방송되는 ‘혼자는 못 해’(연출 홍상훈, 권예솔)는 게스트 혼자 하기 버겁거나 용기가 없어 미뤄둔 일, 함께 나누고 싶은 모든 일을 같이 해주는 ‘게스트 맞춤 팀플 버라이어티’ 예능이다.이날 공개된 첫 티저에서는 ‘뭐든 같이 해주는’ 친구 4인방의 모습이 담겼다. 반에 꼭 있는 ‘깐족이’ 스타일이지만 할 건 다해주는 친구 전현무, 듬직한 피지컬과 귀여운 매력이 공존하는 친구 추성훈은 상반된 매력으로 벌써부터 기대감을 높인다.여기에 음식 앞에서는 누구보다 진심인 ‘분위기 메이커’ 친구 이수지와, 두려워도 무조건 직진하는 ‘직진 친구’ 이세희까지 누구 하나 겹치지 않는 다양한 매력의 4인방이 ‘혼자는 못해’ 서포터즈로 모였다. 이들은 혼자라면 못 탈 두려운 놀이기구부터, 미뤄둔 운동, 세상의 모든 오마카세 도전까지 친구가 필요한 모든 곳에 달려간다.한편, 영화 ‘친구’ 콘셉트의 ‘혼자는 못 해’ 포스터도 눈길을 사로잡는다. 1980년대 복고 스타일의 교복과 서포터즈 4인방의 비장한 표정이 더해지며 ‘의리’로 똘똘 뭉친 그 시절 친구를 떠올리게 한다. 조합만으로도 기대감을 높이는 추성훈, 전현무, 이수지, 이세희가 게스트의 예상치 못한 의뢰를 어떤 방식으로 함께 해줄지 궁금증을 모은다.‘혼자는 못해’는 오는 1월 13일(화) 밤 10시 30분 JTBC에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr