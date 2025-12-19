사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 'SBS 8뉴스'에 출연한다.스트레이 키즈가 지난 12월 초 빌보드 앨범 차트에서 앨범 8개 연속 발매 즉시 1위라는 대기록을 세운 뒤 멤버 8명 모두가 출연하는 완전체 방송 인터뷰는 이번 'SBS 8뉴스'가 처음이다. 이번 인터뷰에서 스트레이 키즈는 'SBS 8뉴스' 이현영 앵커와 함께 빌보드 대기록 수립에 대한 소감을 나누면서 거대한 팬덤의 동력에 대해 이야기를 나눌 예정이다. 또한 월드 투어와 앨범 활동 등으로 쉴 새 없이 바빴던 2025년 한 해를 돌아보고, 2026년의 새로운 계획과 포부도 밝힐 전망이다.모든 앨범을 직접 만든 것으로 유명한 '스트레이 키즈'가 자신들의 노래를 통해 전 세계인에게 전달하고 싶은 메시지는 무엇인지, 또 음악적 영감은 어디에서 얻는지 등도 자세히 들어본다. 특히, 멤버 간 우정을 지키고, 스트레스를 해소하는 그들만의 비밀도 공개한다고 전해져 관심을 모은다.2018년에 데뷔한 스트레이 키즈는 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 8명의 멤버로 구성됐으며, 올해 '빌보드200 8연속 1위 데뷔' 대기록을 세운 바 있다. 이 외에도 전 세계 35개 지역 56회 공연에 달하는 '자체 최대 규모' 월드 투어 '도미네이트'(dominATE)로 2025 빌보드 연간 박스 스코어 '톱 투어'(Top Tours) 차트 10위에 올라 케이팝 가수 가운데 가장 높은 순위를 기록했다.스트레이 키즈가 출연하는 'SBS 8뉴스'는 오는 21일 일요일 오후 8시에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr